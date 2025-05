Merz dreht auf: Raketen für Ukraine ohne Reichweitenlimit

Deutschlands Kurs in der Ukraine-Unterstützung verschärft sich: Bundeskanzler Merz kündigt Hilfe bei der Produktion weitreichender Raketensysteme an – ohne Begrenzung der Reichweite.

Neue Unterstützung

Deutschland wird die Ukraine künftig bei der Herstellung weitreichender Raketensysteme unterstützen. Diese Entscheidung gab Bundeskanzler Friedrich Merz nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin bekannt. „Wir wollen Waffen mit großer Reichweite ermöglichen. Wir wollen auch eine gemeinsame Produktion ermöglichen“, erklärte der CDU-Politiker während der gemeinsamen Pressekonferenz.

Obwohl Merz die umstrittenen deutschen Taurus-Marschflugkörper (präzisionsgelenkte Langstreckenwaffen mit über 500 km Reichweite) nicht explizit erwähnte, kündigte er eine vertiefte Rüstungskooperation an. Die Verteidigungsminister beider Länder, Boris Pistorius und Rustem Umerow, werden demnächst eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen. Laut Merz geht es dabei um Raketen ohne Reichweitenbegrenzung, mit denen die Ukraine militärische Ziele weit jenseits ihrer Grenzen bekämpfen kann.

„Derzeit können wir keine weiteren Details bekannt geben, aber Sie können davon ausgehen, dass die russische Ablehnung eines Waffenstillstands und von Verhandlungen jetzt Konsequenzen haben wird“, betonte der Kanzler. Er sprach von „einer neuen Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit“ und versicherte: „Wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen und diese Hilfe ausweiten.“

⇢ Tödliche Highscores: Ukraine belohnt Soldaten für Abschüsse mit Punkten



Ukrainische Erwartungen

Selenskyj präzisierte, dass es um die Finanzierung bestehender Militärprojekte in der Ukraine selbst sowie um die Zusammenarbeit auf Ebene der Rüstungsindustrien gehe. Gleichzeitig machte der ukrainische Präsident deutlich, dass sein Land „weiterhin auf die Lieferung von weitreichenden Taurus-Marschflugkörpern hofft“ und diese Frage weiter thematisieren werde. Er unterstrich zudem, dass die Ukraine „Frieden will“ und der ukrainische Verteidigungsminister zu diesem Zweck mit seinem russischen Amtskollegen im Gespräch sei.

In Deutschland wird seit längerem kontrovers über die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine diskutiert. Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz hatte dies mit der Begründung abgelehnt, Deutschland könnte dadurch in den Krieg hineingezogen werden.

Bilaterale Zusammenarbeit

Nach dem Treffen mit Selenskyj kündigte Merz außerdem an, dass deutsche Minister noch in diesem Jahr gemeinsame Konsultationen mit der ukrainischen Regierung abhalten werden. Der Kanzler betonte, dass Deutschland und die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion 2022 enger zusammengerückt seien und die Amtsträger beider Länder intensiv kooperierten.

Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz hatte dies mit der Begründung abgelehnt, Deutschland könnte dadurch in den Krieg hineingezogen werden.