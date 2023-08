Milan Milic – Schweizer Serienunternehmer verbindet Business mit spiritueller Balance

Der erfolgreiche schweizer Serienunternehmer über Branding, Mindset und Spiritualität.

Sehr geehrter Herr Milic, Sie sind mit mehreren selbst gegründeten Unternehmen finanziell frei geworden. Weshalb Ihr Schritt, anderen Menschen zeigen zu wollen, wie Sie ein freies Leben erreichen können?

Der Schritt, anderen Menschen zu helfen, ihre wahre Bestimmung zu finden und in die Leichtigkeit zu gehen, ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Reise zu mir selbst. Dieser Weg war mehr als beschwerlich und ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen als Berater und Mentor an andere weitergeben.

Dabei greife ich natürlich auch auf mein exklusives Netzwerk zurück, das ich mir aufgebaut habe und das die Crème de la Crème der verschiedenen Fachbereiche umfasst. Mit dem Mentoring bucht man nicht nur mich, sondern eine ganze Legion von Experten, die dabei helfen, für jeden Kunden das beste Ergebnis zu erzielen.

Weshalb glauben Sie, als Mentor fungieren zu können? Wie hat sich dieser Wunsch dahingehend entwickelt?

Als Unternehmer war ich lange Zeit sehr erfolglos. In der schlimmsten Zeit hatte ich über 700.000 Euro Schulden und Kinder zu versorgen. Das war wirklich existenziell und ich stand mit dem Rücken zur Wand. Trotzdem habe ich mein Bestes gegeben und Chancen genutzt, wenn sie sich mir boten. So habe ich es tatsächlich geschafft, Millionär zu werden und es bis heute zu bleiben.

Viel Geld zu besitzen und ein erfolgreicher Unternehmer zu sein, war mir immer wichtig. Aber als ich mein Ziel erreicht hatte, war plötzlich alles anders. Trotz meines Erfolges und meiner wunderbaren Familie war ich nicht glücklich. Ich gab Hunderttausende von Euro aus, um herauszufinden, was mich quälte. Nach jahrelanger Suche wusste ich, was mir fehlte. Das war wohl der prägendste Moment in meinem Leben.

Was fehlte Ihnen und welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?

Mein Leben hatte keinen Sinn mehr. Alles fühlte sich so leer an. Das macht natürlich früher oder später unglücklich. Hinzu kam, dass ich meine spirituelle Seite all die Jahre vernachlässigt hatte, während ich dem beruflichen Erfolg nachjagte. Weil ich nicht in Balance war, konnte ich auch nicht glücklich sein und habe diese Unzufriedenheit in verschiedenen Süchten wie Alkohol etc. ausgelebt.

Heute bin ich sehr reflektiert und weiß genau, was meine Aufgabe im Leben ist – ich kann anderen Menschen an meinem Beispiel zeigen, wie es anders geht, mit Leichtigkeit, Balance und Spiritualität. Gleichzeitig kann man aus dem Vollen schöpfen und auch unternehmerisch erfolgreich sein. Alles zu integrieren ist die Kunst, ein wirklich glückliches Leben zu führen.

Durch welche Methode oder Weiterbildung haben Sie den Sinn in Ihrem Leben gefunden?

Wie gesagt, ich habe Hunderttausende von Euro für Coaches, Trainer und Mentoren ausgegeben – ich bereue keinen einzigen Euro, denn sie alle haben mich an den Punkt gebracht, an dem ich heute bin.

Aber der Groschen ist bei mir gefallen, als ich auf einem Retreat war und mich der Spiritualität hingegeben habe. Seitdem sind Meditation, Yoga und andere Methoden ein wertvoller Teil meines Alltags. Ich habe sogar mein eigenes Retreat-Zentrum – Ahom – gegründet, in dem wir verschiedene Techniken anwenden, damit Menschen wieder zu sich selbst finden und wirklich glücklich werden können.

Wichtig ist mir dabei, dass sich Spiritualität und Business keineswegs ausschließen. Es ist nicht negativ, viel Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein. Negativ ist die Fixierung auf Geld und Erfolg, wenn ich mich nur darüber definiere. Wir Menschen sind so viel mehr als unser Bankkonto.

Das heißt, dass Ihr Mentoring als ganzheitliche Begleitung in Business, Spiritualität und Lebenskunst gesehen werden kann?

Sehr gut beschrieben. Ich bin der festen Überzeugung, dass man auf Dauer nicht anders glücklich werden kann. Alle Ebenen müssen ineinander greifen. Ich war im Business glücklich, aber nicht auf der spirituellen Ebene. Man muss von Anfang an alle Ebenen im Blick haben und sie in seine Pläne integrieren. Was nützt es zum Beispiel einem Unternehmer, der Millionen verdient, aber keine Zeit mehr für seine Familie hat?

Er wird früher oder später unglücklich, weil ihm etwas fehlt. Genau für solche Fälle ist mein Mentoring besonders geeignet. Ich zeige, wie ich es geschafft habe, alle Ebenen abzudecken und in Einklang zu bringen. Obwohl ich mich nur noch wenige Stunden pro Woche um mein Geschäft kümmere, verdiene ich fast so viel wie vorher in einer 70-Stunden-Woche.

Was benötigt es, um dies erreichen zu können?

Bei meinem Mentoring geht es um einen ganzheitlichen Ansatz. Es gibt insgesamt vier Säulen, an denen man arbeiten muss:

Unternehmerisches Mindset: Es muss an der eigenen unternehmerischen Denkweise gearbeitet werden. Unternehmer glauben oft, dass sie bereits das perfekte unternehmerische Mindset haben. Oft ist das aber nicht der Fall, weil sie andere Bereiche vernachlässigen.

Branding und Marketing: Unternehmerischer Erfolg bedeutet auch Erfolg im Marketing und im Branding. Es gibt fantastische Tools, die einem das Leben leichter machen, und jeden Tag kommen neue hinzu.

Sichtbarkeit und Automatisierung: Diese Bereiche geben uns die Möglichkeit, massiv zu skalieren und einfach bessere Ergebnisse zu erzielen. Der eigene Wirkungskreis wird massiv erweitert, so dass man sich wieder anderen Dingen widmen kann.

Spiritualität: Nur der Sinn hinter dem, was wir tun, bestimmt den Wert dessen, was wir tun. Erst wenn auch diese Ebene abgedeckt ist, ist wahres und dauerhaftes Glück möglich. Ich habe das am eigenen Leib erfahren und tue alles dafür, dass meine Kunden das auch erfahren.

Milan Milic ist ein Schweizer Multi-Unternehmer und Mentor, der Unternehmern mit seinem Projekt 79degrees hilft, ihre Geschäfte mit Erfüllung und Freude zu führen. Zu diesem Zweck hat er ein internationales Netzwerk von Experten aufgebaut, die dabei helfen, die gesteckten Ziele mit Sicherheit und Leichtigkeit zu erreichen. Website: https://79degrees.consulting