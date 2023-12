Milde Temperaturen zu Neujahr: Jetzt kommt der Frühling!

Während die Bergregionen Österreichs sich im winterlichen Kleid präsentieren, scheint der Rest des Landes den Jahreswechsel mit frühlingshaften Temperaturen zu begrüßen. Tauwetter statt Schneeflocken lautet das Motto, während der Winter eine unerwartete Auszeit einlegt.

Die Wetterprognose für den kommenden Donnerstag verspricht eine Fortsetzung der milden Phase, obwohl in einigen Regionen Nebel erwartet wird. Der Winter scheint weiterhin auf Standby zu sein, während wir uns in ungewöhnlich warmen Dezembertagen sonnen.

In den Niederungen des Nordens, Ostens und Südens sowie teilweise in den Alpenregionen bleibt der Nebel hartnäckig und löst sich nur zögerlich im Laufe des Tages auf. Insbesondere im Osten kann es durchgehend nebelig-trüb bleiben. Trotzdem können wir uns auf Temperaturen zwischen minus 6 und plus 5 Grad am Morgen und Höchsttemperaturen von 3 bis 13 Grad tagsüber freuen, je nachdem, ob Nebel oder Sonnenschein herrscht.

Wetter im Westen – Sonne und Wolken

Abseits des Nebels erwartet uns hingegen oft Sonnenschein, nur durchzogen von hohen Wolkenfeldern. Erst im Laufe des Nachmittags ziehen im Westen dichtere Wolkenfelder auf. Der Wind weht überwiegend schwach aus Südost bis West, was die milden Temperaturen noch angenehmer macht.

Die ungewöhnlichen Wetterbedingungen setzen sich fort und lassen uns den Dezember in leichterer Kleidung genießen. Trotz einiger Nebelfelder erwartet uns in den meisten Regionen ein freundliches Wetter. Es scheint, als würde Mutter Natur uns dieses Jahr einen frühlingshaften Jahreswechsel schenken.