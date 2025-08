Millionendörfer ohne Bewohner: Wie Wiener Roma in Serbien Prunkvillen bauen

Prächtige Villen mit Pools stehen leer, während ihre Besitzer in Wien leben. In den Roma-Dörfern nahe Sabac zeigt sich ein Leben zwischen zwei Welten.

In den Dörfern rund um Sabac stehen prächtige Villen mit Schwimmbädern und luxuriöser Ausstattung – doch ihre Besitzer leben die meiste Zeit des Jahres in Wien. Seit den 1970er Jahren haben sich viele Roma aus dieser Region als Gastarbeiter in Österreich ein neues Leben aufgebaut. Nur für wenige Wochen oder Monate im Jahr kehren sie in ihre Heimatdörfer Bugarine, Macvanski Pricinovici und Gomilici zurück, die mittlerweile als die wohlhabendsten Roma-Siedlungen dieser Region gelten.

Die Familie Jovanovic lebt bereits in vierter Generation in Wien. Trotzdem schwärmt Dragica Jovanovic: „Wien, Paris, London sind umsonst, Bugarine ist am schönsten. Für mich ist es das Paradies.“ Wenn sie nach langer Abwesenheit zurückkehrt, wartet viel Arbeit: „Zuerst erwartet uns das Gras, das Haus muss in Ordnung gebracht werden, der Hof gemäht werden. Es gibt viele Spinnweben und Schmutz, alles muss gereinigt werden.“ Ihr Anwesen gilt als eines der größeren und besser ausgestatteten im Dorf.

Jedes Jahr nimmt die 62-Jährige beachtliche Mengen an Wintervorräten mit nach Wien: „Ich mache etwa 50 bis 60 Flaschen gekochte Tomaten, 10 bis 15 frische, dann 35 bis 40 Gläser Marmelade und etwa 100 Liter Säfte. Ein ganzer Kofferraum im Bus ist nur für mich. Ich nehme sogar bis zu 200 Eier mit.“ Bisher hatte sie beim Transport dieser Schätze über die Grenze keine Probleme.

Der Kontrast zwischen ihrem Leben in Wien und in Bugarine könnte kaum größer sein. Während sie in ihrem Heimatdorf ein prächtiges Anwesen besitzt, lebt sie in Wien in einer durchschnittlichen 50-Quadratmeter-Wohnung. „Ich vermisse es sehr und es tut mir in der Seele weh, dass ich nicht hier bin. Aber dort sind meine Kinder, dort sind wir alle seit vielen Jahren“, erklärt sie. Mit 16 Jahren verließ sie ihre Heimat, heute ist sie 62. „Mein ganzes Leben lang war ich Reinigungskraft. Eine Wohnung von mindestens 50 Quadratmetern in einem Altbau kostet 500 Euro. Aber wenn man muss, ist es nicht schwer. Du arbeitest und es interessiert dich nicht, wie groß diese Wohnung ist.“

Ihr Sohn Miroslav hat in Wien eine erfolgreiche Karriere aufgebaut. Er arbeitet im IT-Support und führt ein eigenes Unternehmen. „Ich helfe anderen Menschen, vor allem unseren Leuten, und bin Eigentümer einer kleinen Firma, die sich mit der Schneeräumung von Gehwegen im Winter beschäftigt“, erzählt er. Die Verbindung zur Heimat ist ihm wichtig: „Ich spüre den Geist meiner Vorfahren, ich liebe auch die Menschen. Wenn es nur um die Gebäude ginge, würden wir in Venedig sitzen und den ganzen Tag Gebäude anschauen.“

Dragicas zweiter Sohn, Goran, arbeitet in Wien als Fahrer und bringt Kinder zur Schule. In seiner Heimat hat er sich ein neues Standbein aufgebaut: „Viele Freunde haben Erdbeeren gepflanzt, also dachte ich mir, wenn sie es können, können wir es auch.“

Reichtum im Dorf

Sasa Joksimovic, ein Einheimischer, führte ein Fernsehteam durch die wohlhabenden Dörfer der Macva (Region in Serbien). „Hier sind die Leute alle im Ausland, diese Häuser, alles was sie verdient haben, haben sie im Ausland verdient. Jetzt ist die Zeit gekommen, zurückzukehren“, erklärt er vom Fahrrad aus und zeigt auf die Villen seiner Nachbarn. Er selbst versuchte ebenfalls, im Ausland zu leben, kehrte aber nach Pricinovici zurück – wie er freimütig zugibt, weil er „nicht so gerne arbeitet“. Seinem Wissen nach hat das Dorf 170 Häuser, jedes durchschnittlich mehr als 200.000 Euro wert. „Ich denke, unser Dorf ist das reichste. Der Wert wird in Millionen gemessen. Wir sind reicher als Bugarine, wir haben mehr Häuser.“

Vladan Markovic, der gemeinsam mit Sasa als Führer diente, scherzt über die Unterschiede in der Nachbarschaft: „Manche fahren teure Autos, manche fahren Fahrrad. Wenn ein Reifen platzt, habe ich nicht einmal Geld für einen Reifen. Die Leute sind im Ausland, und wenn sie nicht gegangen wären, würden sie Gras weiden.“ Eine Eigenschaft seiner Nachbarn stört ihn besonders – der Neid: „Sie können kaum sehen, dass du untergehst. Aber neidisch!! Wenn er sieht, dass du eine Toilette baust, wird er auch eine bauen, obwohl er keine braucht.“

Sein eigenes Haus beschreibt er als das ehemals schlechteste im Dorf – alt und baufällig, 1984 von seinem Vater gebaut, stand es kurz vor dem Einsturz. Doch das ändert sich gerade, denn auch sein Sohn ist nach Wien gegangen, um dort zu arbeiten. „Jetzt hat mein Sohn es gebaut, es hat ihn mehr gekostet, das zu renovieren, was mein Vater gebaut hat, als ein neues zu bauen. Jetzt hat es mit Terrassen, bescheiden, dreihundert Quadratmeter“, erzählt er lachend. Besonders stolz ist er auf „einen Tisch mit zwölf Stühlen aus dem teuersten Holz“.

Prunkvolle Leerstände

In Bugarine, wo etwa siebzig Haushalte leben, besitzt Dragisa Joksimovic vielleicht das wertvollste Anwesen. Er hat zwei prächtige Häuser mit je zwei Schwimmbädern für seine beiden Enkel gebaut. „Ich weiß selbst nicht, wie groß sie sind, mindestens zweihundert Quadratmeter jedes. Wir haben zwei Häuser gebaut, eines für jeden Enkel“, erklärt er. Seine Enkel sind 21 und 27 Jahre alt.

1 von 4

Ironischerweise leben er und seine Frau nicht in diesen Prachtbauten, sondern in einem kleineren Haus im hinteren Teil des Grundstücks. Die Familie lebt hauptsächlich in Wien, und wann die 200-Quadratmeter-Zwillingshäuser tatsächlich bewohnt werden, weiß er nicht. Wie selten die Schwimmbäder genutzt werden, zeigt seine Antwort auf die Frage, wie oft er selbst darin gebadet hat: „Ein Schwimmbad ist zehn Jahre alt, dieses drei oder vier. Ich habe viele Male darin gebadet, sogar drei oder vier“, sagt er lachend.

Die Häuser wurden von seiner Frau eingerichtet, mit Unterstützung eines Architekten. In den riesigen Betten wurde noch nie geschlafen. Besonders stolz ist er auf das Wohnzimmer, das für die Feier des Familienpatronsfestes genutzt wird. „Das ist etwas Wunderschönes, der heilige Nikolaus, die Mutter Gottes und die heilige Petka“, schwärmt er vom Innendesign des Hauses mit fünf Schlafzimmern.

In Wien arbeitete Dragisa im Baugewerbe und verrichtete schwere körperliche Arbeit. „Ich habe alles Mögliche gemacht, hauptsächlich im Baugewerbe, schwere Arbeiten, wir haben keine besondere Ausbildung“, erklärt er abschließend.