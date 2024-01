Millionenerbin verteilt Vermögen: 10.000 Österreicher bekommen jetzt einen Brief

Marlene Engelhorn startet revolutionären Bürgerrat: 25 Millionen Euro werden für eine Rückverteilung zur Verfügung gestellt. 50 Menschen entscheiden über die faire Verteilung des Vermögens in einem wegweisenden demokratischen Prozess.

In einer bahnbrechenden Initiative hat Marlene Engelhorn einen Bürgerrat ins Leben gerufen, um über die Rückverteilung von 25 Millionen Euro aus ihrem Vermögen zu entscheiden. Die Erbin betont dabei den ungleichen Reichtumsverteilung in Österreich, wo das reichste Prozent bis zu 50 Prozent des Nettovermögens besitzt. Sie sieht die Notwendigkeit, selbst aktiv zu werden, wenn die Politik in Bezug auf Umverteilung versagt.

„Guter Rat für Rückverteilung“

Der Gute Rat für Rückverteilung bringt 50 Menschen aus ganz Österreich zusammen, um Ideen zur Bewältigung der Vermögensungleichheit zu entwickeln. Die Teilnehmer entscheiden, ab März, nicht nur über die Verwendung der 25 Millionen Euro, sondern setzen ein Zeichen für bürgerschaftliche Teilnahme an politischen Prozessen. Dabei betont Engelhorn, dass der Gute Rat nicht nur für diejenigen von Bedeutung ist, die von der Rückverteilung profitieren, sondern als Beitrag zur Stärkung der demokratischen Mitbestimmung und Teilnahme gelten soll.

Ausgewählte bekommen 1.200 Euro pro Wochenende

Mit dem Versand von 10.000 Einladungen an zufällig ausgewählte Bürger ab 10. Jänner sollen alle Altersgruppen, Regionen und sozialen Schichten repräsentiert werden. Die Barrierefreiheit der Tagungen, finanzielle Unterstützung für Teilnehmer und Ersatzmitglieder sowie eine angemessene Aufwandsentschädigung für ihre Zeit unterstreichen das Ziel, eine breite Bürgerbeteiligung zu gewährleisten. „Diese Diskussion ist ein Dienst an der Demokratie, dafür sollten die 50 auch ordentlich entschädigt werden“, erklärt Marlene Engelhorn. Für jedes Wochenende gibt es 1.200 Euro; auch die Ersatzmitglieder bekommen eine Entschädigung dafür, dass sie sich die Wochenenden freihalten.

Erbin hat keinen Einfluss auf Entscheidungen

Trotz ihres Vermögens hat Marlene Engelhorn keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Bürgerrats. Das Vermögen, auf einem Treuhandkonto hinterlegt, wird gemäß dem Auftrag des Guten Rats für Rückverteilung genutzt. Die Treuhänder und der Rat sind gleichermaßen an diesen Auftrag gebunden, um sicherzustellen, dass das Geld gemäß den demokratisch gefassten Beschlüssen eingesetzt wird.

Die Selbstbestimmung des Bürgerrats wird durch professionelle Moderation, Input aus Wissenschaft und Philanthropie sowie zivilgesellschaftliche Organisationen sichergestellt. Engelhorn vertraut darauf, dass die 50 Teilnehmer verantwortungsbewusst über die Verwendung der 25 Millionen Euro entscheiden und somit einen Beitrag zur Rückverteilung leisten, der den Wert von Bürgerbeteiligung für die Demokratie unterstreicht.