Millionenpleite in Österreich: Beliebte Handelskette vor Filialschließungen

Glitzernde Regale, aber knappe Kassen. Bei Yoyoso sorgt ein Antrag vor Gericht für Bewegung, und manche Filialen stehen im Fokus.

Die Ivy & Stella Vertriebs GmbH, die hinter der Marke Yoyoso steht, hat am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Der Betrieb wird trotz Verbindlichkeiten von rund zwei Millionen Euro weitergeführt.

Der Antrag liegt beim Handelsgericht Wien. Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands sind 27 Gläubiger betroffen. Sie sollen eine Quote von 20 Prozent erhalten.

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Filialen und Personal

Yoyoso ist eine Marke der Ivy & Stella Vertriebs GmbH. Im Angebot finden sich Kosmetik, Spielwaren, Schreibartikel sowie unterschiedliche Accessoires.

Österreichweit führt Yoyoso derzeit acht Filialen, vier davon in Wien. Zuletzt zählte das Unternehmen 34 Beschäftigte. Die letzte Gehaltszahlung erfolgte im August.

Ursachen und Maßnahmen

Laut AKV liegen die Ursachen in zu geringen Umsätzen bei zugleich hohen laufenden Kosten, vor allem für Filialmieten, Personal und Logistik. Vorgesehen sind Schließungen jener Standorte, die Verluste einfahren, außerdem soll der Einkauf umgestellt werden.

Künftig sollen Waren verstärkt bei europäischen Großlieferanten bezogen werden, damit Lager- und Transportkosten sinken.