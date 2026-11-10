KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Unternehmenskrise

Millionenpleite in Österreich: Beliebte Handelskette vor Filialschließungen

Millionenpleite in Österreich: Beliebte Handelskette vor Filialschließungen
Symbolbild FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Glitzernde Regale, aber knappe Kassen. Bei Yoyoso sorgt ein Antrag vor Gericht für Bewegung, und manche Filialen stehen im Fokus.

Die Ivy & Stella Vertriebs GmbH, die hinter der Marke Yoyoso steht, hat am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Der Betrieb wird trotz Verbindlichkeiten von rund zwei Millionen Euro weitergeführt.

Der Antrag liegt beim Handelsgericht Wien. Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands sind 27 Gläubiger betroffen. Sie sollen eine Quote von 20 Prozent erhalten.

Filialen und Personal

Yoyoso ist eine Marke der Ivy & Stella Vertriebs GmbH. Im Angebot finden sich Kosmetik, Spielwaren, Schreibartikel sowie unterschiedliche Accessoires.

Österreichweit führt Yoyoso derzeit acht Filialen, vier davon in Wien. Zuletzt zählte das Unternehmen 34 Beschäftigte. Die letzte Gehaltszahlung erfolgte im August.

Ursachen und Maßnahmen

Laut AKV liegen die Ursachen in zu geringen Umsätzen bei zugleich hohen laufenden Kosten, vor allem für Filialmieten, Personal und Logistik. Vorgesehen sind Schließungen jener Standorte, die Verluste einfahren, außerdem soll der Einkauf umgestellt werden.

Künftig sollen Waren verstärkt bei europäischen Großlieferanten bezogen werden, damit Lager- und Transportkosten sinken.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Rückerstattung
Geld zurück von der Bank: Diese Kunden in Österreich können profitieren
| Schwerer Autobahnunfall
Massenkarambolage in Bulgarien: Mindestens zwölf Tote und zahlreiche Verletzte
| Ab März 2027
Kroatien: Wer diese neue Mautregel missachtet, riskiert über 700 Euro
| Geschenke
Ein klassischer Adventskalender als Geschenk: Passt das zu Weihnachten 2026 noch?
| Milliardenkosten
Schlechter Schlaf kostet Österreich Milliarden: Jeder Fünfte betroffen
MEHR AKTUELLE NEWS