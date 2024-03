Milorad Dodik: „Österreich ist der Propaganda bezüglich der Republika Srpska erlegen“

KOSMO sprach mit Milorad Dodik, dem Präsidenten der Republika Srpska, über einen potenziellen Beitritt Bosniens und Herzegowinas zur Europäischen Union, internationale Beziehungen, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie diplomatische und politische Beziehungen mit der Republik Österreich.

KOSMO: Wie bewerten Sie den möglichen Beitritt Bosniens und Herzegowinas zur Europäischen Union? Wie ist Ihre Meinung zum aktuellen Zustand der Europäischen Union?

Milorad Dodik: Meine Haltung hat sich über die Jahre nicht geändert: Ich bin nicht dagegen, dass Bosnien und Herzegowina ein Mitglied der Europäischen Union wird. Die einzige Änderung gegenüber vor zehn Jahren ist der verringerte Enthusiasmus für dieses Thema. Ich glaube nicht, dass wir allein daran schuld sind, so sehr wie Europa, das uns widersprüchliche Botschaften über die Beitrittsbedingungen sendet. Europa hat derzeit keine einheitliche Führungskraft, die die Entwicklung der EU leitet, was unsere Motivation zum Beitritt beeinflusst. Dennoch bleibt die EU die natürliche Umgebung für die Länder des europäischen Kontinents.

Es ist wichtig, dass die Republika Srpska auf ihrem Weg nach Europa ihre Identität und Tradition nicht opfert. Wenn der europäische Weg die Bewahrung unserer Kultur, Unabhängigkeit und Tradition ermöglicht, ist es wert, ihm zu folgen. Dennoch zeigt die EU Inkonsistenzen, besonders in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Interventionen, die von ausländischen Mächten unterstützt werden, was zu der Wahrnehmung der Republika Srpska als störenden Faktor führt. Europa kämpft auch mit internen Problemen, was den Kontinent unter den Einfluss der Vereinigten Staaten stellt. Die Präsidentschaft von Joe Biden, die mit eigenen Herausforderungen konfrontiert ist, spiegelt diese Situation wider, in der Europa indirekt unter der Führung von Anführern bleibt, die vielleicht nicht der Aufgabe gewachsen sind. Wir sind entschlossen, die Republika Srpska nicht zu verlieren und uns gegebenenfalls den aufgezwungenen Bedingungen auf dem „europäischen Weg“ zu widersetzen.

„Wenn der europäische Weg die Bewahrung unserer Kultur, Unabhängigkeit und Tradition ermöglicht, ist es wert, ihm zu folgen“, so Milorad Dodik.

Sie haben wiederholt gesagt, dass das Ziel der internationalen Gemeinschaft die „Destabilisierung von Bosnien und Herzegowina“ ist. Was ist Ihrer Meinung nach das eigentliche Ziel der internationalen Gemeinschaft, Bosnien und Herzegowina zu destabilisieren?

Bosnien und Herzegowina ist ein Projekt der USA, die nach dem Krieg den Glauben geschaffen haben, dass die Serben für den Konflikt verantwortlich sind und jede Art von Strafe verdienen. Unmittelbar nach dem Krieg war es nicht ihr Ziel, Friedensverhandlungen zu führen. Für sie ist Bosnien und Herzegowina ein Staat, der gleichzeitig auf der muslimischen Seite steht und eine Karte, die sie halten, um zu zeigen, dass sie gut mit Muslimen umgehen können. Man kann sehen, was sie mit Muslimen an anderen Orten gemacht haben. Bosnien und Herzegowina verfügt nicht über global bedeutende Ressourcen, die von Interesse sein könnten. In diesen dreißig Jahren haben sie jedoch ein System geschaffen, in dem alle institutionellen und anderen Befehle im Staat ihren Interessen untergeordnet sind, und versuchen kontinuierlich, Lösungen zu steuern und aufzuzwingen, mit unterschiedlichem Erfolg. Jetzt sind sie auf ein Hindernis gestoßen, das schwer zu überwinden ist. Sie sind ausschließlich auf Profit und Lobbyarbeit fokussiert. Ich habe keine andere Erklärung für ihre Ziele.

Sie kritisieren oft Amerika, gibt es einen Aspekt, in dem eine Zusammenarbeit möglich ist?

Unser Volk ist gezwungen, seit dem Zerfall Jugoslawiens Zeit zu verlieren, unfähig, seine strategischen und nationalen Interessen zu definieren, und bleibt in einem Zyklus der Verteidigung des Kosovo und der Republika Srpska gefangen. Jeder Versuch, über irgendein Thema zu diskutieren, kommt immer wieder auf die Frage von Srebrenica zurück. Sie kennen meine Meinung zu diesem Thema. Verbrechen wurden auf allen Seiten begangen, und wir sollten über alle sprechen. Es wird immer so dargestellt, als wären die Serben die Schuldigen. Dieser ständige Widerstand wurde uns aufgezwungen und erfolgreich durch die Europäische Union und andere internationale Plattformen aufrechterhalten.

Mit der Beschleunigung globaler Prozesse glaube ich, dass die amerikanische Position auf dem Balkan schwächer werden oder sich ändern wird. Wir haben keinen Grund für Feindseligkeiten gegenüber den Amerikanern, außer ihren Aktionen wie Bombardierungen, dem Einsatz von abgereichertem Uran und militärischen Übungen über uns. Es ist schwer, diejenigen, die uns bombardiert haben, als Freunde zu akzeptieren. Diese Ereignisse sind nicht weit hinter uns, und historische Fakten können nicht einfach umgeschrieben werden. Dennoch, solange unsere Standpunkte und Meinungen respektiert werden und nichts aufgezwungen wird, werden wir offen für Zusammenarbeit sein.

„Unser Volk ist gezwungen, seit dem Zerfall Jugoslawiens Zeit zu verlieren, unfähig, seine strategischen und nationalen Interessen zu definieren, und bleibt in einem Zyklus der Verteidigung des Kosovo und der Republika Srpska gefangen“, sagt Dodik. (FOTO: zVg.)

Glauben Sie, dass die Machtübernahme von Donald Trump in den Vereinigten Staaten die Politik gegenüber der Republika Srpska ändern wird?

Die Republika Srpska befindet sich in einer herausfordernden geostrategischen Lage im Herzen Europas, umgeben von NATO- und EU-Mitgliedstaaten. Diese Position erfordert die Entwicklung offener Kommunikation mit der Umgebung, um Entwicklung und neue Möglichkeiten zu nutzen. Obwohl Änderungen in der US-Administration, wie die unter Trump, bestimmte Änderungen andeuten könnten, zeigt die Erfahrung, dass Wechsel an der Spitze der USA nicht automatisch eine Änderung der Politik zu Schlüsselfragen wie dem Kosovo und der Republika Srpska bedeuten. Im globalen Kontext wird die Schaffung einer neuen Balance in den internationalen Beziehungen erwartet, die offener sein könnte. Für die Republika Srpska ist es entscheidend, sich in Zeiten globaler Instabilität mit ihren internen Herausforderungen zu beschäftigen, insbesondere im Kontext der Beziehungen innerhalb Bosniens und Herzegowinas. Das Bestehen auf der Rückkehr zu verfassungsmäßigen Prinzipien und die Ablehnung aufgezwungener Strukturen, wie ausländische Administration, Justiz und Militär, die die Verfassung nicht vorsieht, bleibt Priorität.

Im Kontext des aktuellen Konflikts in der Ukraine, wie halten Bosnien und Herzegowina, insbesondere die Republika Srpska, ihre Position der Neutralität? Wie geht die Republika Srpska mit diesen Herausforderungen angesichts internationaler Beziehungen und Druck um?

Unsere Lage ist nicht einfach, aber sie stellt den einzigen möglichen Weg dar. Wenn wir uns nur auf den Weg nach Westen beschränken würden, hätten wir keinen Nutzen. Das würde zum Verlust unserer Entitäts- und politischen Identität führen. Indem wir westlichen Trends folgen, Sanktionen gegen Russland einzuführen, würden wir das Risiko eingehen, Freundschaften zu verlieren. Es ist klar, dass Russland solche Schritte nicht wohlwollend betrachten würde, was zum Verlust seines Vertrauens und seiner Freundschaft führen würde, während wir vom Westen keine bedeutende Unterstützung erhalten würden, sondern nur zusätzlichen Druck.

„Um den Konflikt in der Ukraine zu verstehen, ist es notwendig, historische Fakten zu berücksichtigen, die vielen unbekannt sind“, so Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik.

Unsere Stärke liegt in einem neutralen Ansatz und der Aufrechterhaltung von Freundschaften mit allen, die dafür offen sind, einschließlich Russland. Um den Konflikt in der Ukraine zu verstehen, ist es notwendig, historische Fakten zu berücksichtigen, die vielen unbekannt sind. Dieser Konflikt deutet heute auf die Entstehung einer multipolaren Welt hin, mit dem Bestreben globaler Mächte, ihre eigenen Einflusssphären zu etablieren. Die Kritik an mir wegen des Besuchs bei Präsident Putin halte ich nicht für gerechtfertigt. Ich bin überzeugt, dass europäische Führer nach der Stabilisierung der Situation in der Ukraine danach streben werden, Treffen mit Putin zu haben, um ihre Probleme zu lösen. Russland verfügt über enorme natürliche Ressourcen, einschließlich Metalle, Mineralien und Energiequellen, die Europa nicht hat. Dies stellt einen unzerstörbaren Wert und Potenzial für Zusammenarbeit dar, trotz der aktuellen geopolitischen Herausforderungen.

Wie bewerten Sie die aktuellen Beziehungen zwischen Österreich und Bosnien und Herzegowina, insbesondere im Kontext von Bosniens Weg zu europäischen Integrationen? Wie unterstützt oder beeinflusst Österreich diesen Prozess?

Ich glaube, dass der österreichische Außenminister der oberflächlichen Propaganda in Bezug auf die Republika Srpska erlegen ist. Ich verstehe, dass sie vielleicht nicht die Zeit haben, die Situation tiefergehend zu untersuchen. Es scheint, als würden sie Informationen akzeptieren, wie sie sie hören, ohne weiter nachzufragen. Sie treffen Entscheidungen über uns, ohne uns in das Gespräch einzubeziehen. Politiker kommen nach Sarajevo, sind von der Baščaršija bezaubert und gewinnen den Eindruck, dass alles in bester Ordnung ist, während in Wirklichkeit die Probleme ungelöst bleiben. Wenn der Minister die weitere Annäherung Bosniens und Herzegowinas an die Europäische Union unterstützt, ist das lobenswert, aber für die Republika Srpska wirft dies nur eine Schlüsselfrage auf: Ist der Hohe Vertreter legitim oder nicht? Abgesehen von dieser Frage bleiben viele andere wichtige Fragen in Bosnien und Herzegowina ungeklärt.