Mit 20 Jahren Weltmeister: Antonelli schreibt Formel-1-Geschichte

Im Cockpit verschwimmt für Kimi Antonelli die Strecke. Im Boxenfunk erklingt eine Arie, die ihn seit den Kart-Tagen begleitet.

Mexiko-Stadt hat einen neuen Weltmeister: Kimi Antonelli macht im Mercedes den Formel-1-Titel perfekt. Im Ziel wirkt der Youngster sichtlich überwältigt. Schon im Cockpit kullern ihm die Tränen, vor lauter Freude sieht er zeitweise kaum noch etwas.

Am Sonntag passiert Antonelli in Mexiko-Stadt die Ziellinie, der WM-Triumph ist damit eingetütet. Als neuer Rekordchampion der Formel 1 schildert er, wie emotional der Moment im Auto für ihn war. „Ich glaube, ich habe zwei Sekunden verloren, weil ich schon geweint habe. Ich konnte nicht mehr klar sehen!“, sagt er.

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Kimi Antonelli wurde mit 20 Jahren und 68 Tagen zum jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte.

Pavarottis Arie

Für den Gänsehautmoment sorgt der Boxenfunk. Dort läuft „Nessun dorma“ in der Interpretation von Luciano Pavarotti. Die Arie hörte Antonellis verstorbener Großvater früher immer wieder, sie begleitet den Weg des Piloten seit den ersten Tagen im Kart.

„Es war sehr emotional für mich, weil es ein Lied war, das mein Großvater immer gehört hat. Daher war es so besonders zu hören – ich denke, er wäre sehr stolz auf mich.„

Jubel im Fahrerlager

Im Fahrerlager fliegen Antonelli die Eltern und Toto Wolff in die Arme. Der Mercedes-Teamchef, der harte Aufbauarbeit und schlaflose Nächte hinter sich hat, ist den Tränen nahe. Glückwünsche gibt es auch von Lewis Hamilton und Max Verstappen.

Im Kreis seiner Liebsten und mit dem Großvater im Herzen erlebt Antonelli einen Titelgewinn, der zu einem sehr persönlichen und bewegenden Moment im Sport wird. Die italienische Sportzeitung La Gazzetta dello Sport titelt: „Kimi Antonelli, der Bambino-Champion, der die Formel 1 verzaubert hat – indem er sich selbst treu blieb.