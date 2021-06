Mit diesen Regeln gelingt die Fernbeziehung

Na? Wie ist es um Ihr Liebesleben bestellt? Sind Sie in einer Beziehung? Wohnen Sie gemeinsam oder in getrennten Haushalten? Getrennte Haushalte sind natürlich nicht gut. Zumindest sind sie nicht immer gut. Die Paare, die gerne selbstständig leben, sind die klare Minderheit. Aber nicht immer ist es möglich, den gemeinsamen Haushalt zu teilen. Was dann?

Gründe für getrennte Haushalte

Einer der häufigsten Gründe sind zu weit entfernte Arbeitsstätten. Nimmt man an, dass zwischen den Jobs der Verliebten 100 km Distanz oder noch mehr liegen, wird es schwierig, tägliches Pendeln in Kauf zu nehmen. Das ist der häufigste Grund dafür, dass zwei Haushalte existieren und man quasi eine Wochenend- und Fernbeziehung führt. Der Alltag sieht dann nicht selten so aus, dass man den Tag mit Arbeit füllt, abends viel miteinander telefoniert oder videotelefoniert, dann vielleicht noch ein wenig fernsieht oder im Internet Novoline Spiele ausprobiert. Dann geht’s ab ins Bett. Schließlich muss man im Job ausgeruht sein.

Ein weiterer Grund ist, dass man noch nicht allzu lang miteinander liiert ist. In Zeiten wie diesen finden sich viele in den Weiten des WWW, bei Dating-Portalen und Social Media. Besonders dank Corona war und ist es oft unmöglich, einander zu sehen. Außer eben virtuell über Webcam und Co. Dass das durchaus auch für prickelnde Momente sorgen kann, brauchen wir an der Stelle nicht zu illustrieren. Das wissen Sie selbst. Aber dennoch ist es eine Fernbeziehung, die beide auf eine harte Probe stellt.

Und dann gibt es noch jene, die aufgrund von einem Auslandsaufenthalt, sei es der Arbeit wegen oder im Zuge des Studiums, vom Partner getrennt sind. Auch dann ist die Problematik die gleiche.

Was tun, wenn man eine Fernbeziehung hat?

Ganz wichtig ist es, dass Sie Vertrauen in Ihren Partner / Ihre Partnerin haben. Sollte das nicht der Fall sein, ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Das sollten wir vorweg zu bedenken geben. Wenn beide gleich fühlen, sollte es möglich sein, die Gefühle füreinander und miteinander zu teilen. Das bedeutet, dass entweder beide eine monogame Einstellung teilen sollten, oder dass beide einen sehr offenen Umgang mit Sexualität haben und kein Geheimnis daraus machen. Wichtig ist, dass das Paar in dem Punkt gleich tickt und gleich damit umgeht. Keine falschen Spiele an der Stelle! Sonst leidet das Vertrauen.

Spielregeln festlegen

Sie sollten sich kleine Spielregeln vereinbaren. So gibt es etwas Zeiten, in denen Arbeiten angesagt ist. Das muss sein. Wer dem anderen in der Arbeit hinterher telefoniert, wirkt irgendwann lästig und aufdringlich. Eine stabile Beziehung braucht das nicht. Sie vertrauen einander. Wenn klar ist, wann miteinander telefoniert wird, erleichtert das das Ganze erheblich. Niemand wartet, während der andere am Abend vorhat, den anderen anzurufen. Denn der, der wartet, fängt an, nervös zu werden. Vermeiden Sie zudem ein Wetteifern, wer wen als Erstes anruft. Wer es hinbekommt, dass das Ganze entspannt abläuft, vermeidet etwaige Spannungen, die deshalb entstehen können.

Wochenende oder die Zeit zu zweit genießen

Das A und O einer Fernbeziehung ist, dass man die Wochenenden oder eben die Zeiten, in denen man sich endlich auch in den Arm nehmen kann, dann entsprechend zu zweit genießt. Lassen Sie nichts aus. Legen Sie sich bereits im Voraus ein paar Ideen zur Seite, was Sie alles erleben möchten, wenn Sie sich sehen. Vernachlässigen Sie nichts, was beiden wichtig ist. Sei es das Kuscheln, die Nähe, das gemeinsame Frühstücken, das Arm-in-Arm-Herumschlendern oder das spontane, leidenschaftliche übereinander Herfallen, wenn es die Situation gerade zulässt und Ihnen danach ist. Fernbeziehungen bringen eine gewisse Enthaltsamkeit mit sich, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Seien Sie nicht streng zu sich und Ihrem Partner, indem Sie Selbstbefriedigung untersagen und als verpönt hinstellen. Vertrauen Sie darauf, dass Sie der Inhalt der Gedanken sind, denen sich der Partner / die Partnerin hingibt und lassen Sie ihn/sie ruhig machen. Er/sie wird trotz Selbststimulation heiß auf Sie sein, wenn Sie sich wieder sehen.

Misstrauen ist pures Gift

Pures Gift für jede Beziehung, egal ob Nah- oder Fernbeziehung ist Misstrauen. Wenn Sie das Gefühl haben, jeden Schritt Ihres Partners / Ihrer Partnerin überprüfen zu müssen, stimmt was nicht. Klar. Eine gewisse Eifersucht gehört immer mit dazu. Wäre auch seltsam, wenn jedem alles egal ist, was der andere tut. Aber lassen Sie sich nicht von der Eifersucht einvernehmen. Ihr Partner / Ihre Partnerin weiß, was er an Ihnen hat, und wird ausschließlich mit Ihnen flirten und auch intim werden. Vertrauen Sie darauf. Wer der Meinung ist, dem anderen nach der Arbeit auflauern zu müssen, hat ein großes Problem. Auch ist es nicht besonders günstig, wenn man jeden verpassten Anruf rechtfertigen muss, bloß weil Sie zu den ungünstigsten Zeiten unbedingt die Stimme des Partners hören wollen.

Je länger die Phasen des Getrenntseins dauern und je größer die Distanz ist, desto schwieriger ist es, an die Beziehung zu glauben. Es ist verständlich, dass zu lange Trennungsphasen anstrengend sind. Manchmal hilft aber alles nichts. Dann heißt es Augen zu und durchhalten. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Etwa, wenn das Auslandssemester während des Studiums vorbei ist, oder wenn der Auslandseinsatz im Betrieb wieder Geschichte ist. Oder wenn ein Corona-Lockdown gelockert wird und man sich wieder privat treffen darf.

Manche mögen Fernbeziehungen

Interessant ist, dass manche sogar auf Fernbeziehungen schwören. Sie lieben es, eigene Haushalte zu führen und einander nicht ständig zu sehen. Meist sind dies Menschen, die ein sehr selbstbestimmtes Leben führen. Sie kommen nur schwer damit zurecht, den ganzen Lebensraum mit einem anderen Menschen zu teilen. Etwa Badezimmer, Küche und Schlafzimmer. Zwar genießen Sie die Zeit zu zweit, sind aber immer froh, wieder ins eigene Heim zurückzukehren.

Es sind die gleichen Menschen, die wahrscheinlich nie heiraten werden und vielleicht dann zusammenziehen, wenn gemeinsame Kinder unterwegs sind. Aber so ganz werden diese sich mit der Zweisamkeit rund um die Uhr nicht abfinden können. Denn sie lieben das Alleinsein genauso wie die traute Zweisamkeit. Ja, auch das gibt es…