Mit plattem Reifen und 1,7 Promille unterwegs: Führerschein vorerst weg

Ein platter Reifen verrät sie zuerst. Was die Streife bei der Kontrolle in Laakirchen noch bemerkt, kostet die Lenkerin mehr als eine Reparatur.

Eine Polizeistreife hat am Mittwoch gegen 20:40 Uhr in Laakirchen eine Autofahrerin angehalten, an deren Wagen ein Reifen platt war. Der Alkotest zeigte 1,7 Promille an, der Führerschein wurde der Frau abgenommen.

Zur Anhaltung kam es in Laakirchen am Mittwoch gegen 20:40 Uhr, nachdem den Beamten ein Pkw mit plattem Reifen aufgefallen war.

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Kontrolle der Lenkerin

Die Streife unterzog das Fahrzeug einer Kontrolle. Die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck erklärte dabei, sie habe den Schaden am Reifen schon im Ortsteil Steyrermühl entdeckt. Weil der Kompressor bei einer nahegelegenen Tankstelle außer Betrieb gewesen sei, habe sie die Fahrt fortgesetzt.

Alkotest positiv

Da die Frau deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte, kam es zu einem Alkotest. Das Ergebnis fiel positiv aus und lag bei 1,7 Promille.

Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden wird sie mehrfach angezeigt.