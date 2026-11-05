KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Alkoholfahrt

Mit plattem Reifen und 1,7 Promille unterwegs: Führerschein vorerst weg

Mit plattem Reifen und 1,7 Promille unterwegs: Führerschein vorerst weg
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein platter Reifen verrät sie zuerst. Was die Streife bei der Kontrolle in Laakirchen noch bemerkt, kostet die Lenkerin mehr als eine Reparatur.

Eine Polizeistreife hat am Mittwoch gegen 20:40 Uhr in Laakirchen eine Autofahrerin angehalten, an deren Wagen ein Reifen platt war. Der Alkotest zeigte 1,7 Promille an, der Führerschein wurde der Frau abgenommen.

Zur Anhaltung kam es in Laakirchen am Mittwoch gegen 20:40 Uhr, nachdem den Beamten ein Pkw mit plattem Reifen aufgefallen war.

Kontrolle der Lenkerin

Die Streife unterzog das Fahrzeug einer Kontrolle. Die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck erklärte dabei, sie habe den Schaden am Reifen schon im Ortsteil Steyrermühl entdeckt. Weil der Kompressor bei einer nahegelegenen Tankstelle außer Betrieb gewesen sei, habe sie die Fahrt fortgesetzt.

Alkotest positiv

Da die Frau deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte, kam es zu einem Alkotest. Das Ergebnis fiel positiv aus und lag bei 1,7 Promille.

Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden wird sie mehrfach angezeigt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Wohnen
Wohnkredit: Ab 2027 lauert eine teure Überraschung
| Opferschutz
Nach Einbruch in Österreich: Diese Rechnung könnte künftig der Staat übernehmen
| Zukunftsdepot
500 Euro fürs Baby – Österreichs neuer Plan: Diese Fristen sollten Eltern jetzt kennen
| Schuldspruch
Hollywood-Schauspieler wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen
| Neuveröffentlichung
„ICH MAG DICH NICHT MEHR“: Balkan-Star überrascht seine Fans mit deutschem Song (VIDEO)
MEHR AKTUELLE NEWS