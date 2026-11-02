Mitten in Wien: Auto von bekanntem Balkan-Gastronomen geht in Flammen auf

Mitten in der Nacht brennt in Wien-Meidling ein Auto aus. KOSMO erhielt am Freitag, dem 30. Oktober, Informationen zu dem Vorfall. Bei dem Fahrzeug soll es sich um den Privatwagen eines Wiener Gastronomen handeln, der hinter einem beliebten Balkan-Restaurant steht.

Der Brand ereignete sich nach KOSMO vorliegenden Informationen gegen Mitternacht in der Aßmayergasse im 12. Wiener Gemeindebezirk. Der dort abgestellte Pkw wurde von den Flammen stark beschädigt.

Privatwagen eines Gastronomen betroffen

Bei dem ausgebrannten Fahrzeug soll es sich um das Privatauto eines in der Wiener Balkan-Community bekannten Gastronomen handeln. Er ist seit vielen Jahren in der Gastronomie tätig und betreibt ein beliebtes Balkan-Restaurant in Wien.

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Das Lokal ist insbesondere für Balkan-Spezialitäten und klassische Grillgerichte bekannt und wird von zahlreichen Gästen aus der Community besucht.

Ursache des Feuers noch offen

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit nicht geklärt. Ob ein technischer Defekt oder eine andere Ursache hinter dem Feuer steckt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös beurteilen.

Zu den näheren Umständen des Vorfalls liegen KOSMO derzeit keine gesicherten weiteren Informationen vor. Aus diesem Grund wird auch über eine mögliche Brandursache nicht spekuliert.

In der Community bekannt

Das betroffene Restaurant gehört zu jenen Wiener Gastronomiebetrieben, die sich auf traditionelle Küche aus dem Balkanraum spezialisiert haben. Auf der Speisekarte finden sich unter anderem typische Grillgerichte sowie weitere traditionelle Speisen.

Der Vorfall dürfte daher auch innerhalb der Wiener Balkan-Community für Aufmerksamkeit sorgen. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit ebenfalls keine bestätigten Angaben vor.

Sobald KOSMO neue und gesicherte Informationen zu dem Vorfall erhält, werden wir diese nachreichen.