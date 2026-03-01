Moderator bricht im Staatsfernsehen in Tränen aus (VIDEO)

Ein Moderator bricht live auf Sendung zusammen – der Moment, der den Iran für immer verändert hat.

Am Samstag brach ein Nachrichtensprecher des iranischen Staatsfernsehens während seiner Sendung in Tränen aus, als er die Nachricht vom Tod des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei verkündete. Aus dem Studiohintergrund waren weitere weinende Stimmen zu vernehmen.

„Gott ist groß. Gott ist groß. Mit tiefer Trauer wird der Nation Iran mitgeteilt, dass Großayatollah Ali Khamenei, Oberster Führer der Islamischen Revolution, heute bei einem gemeinsamen verbrecherischen Angriff der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes den Märtyrertod erlitten hat“, sagte der Moderator, bevor er die Fassung verlor. Die Behörden ordneten eine 40-tägige Staatstrauer an.

US-Präsident Donald Trump hat den Tod von Ayatollah Ali Khamenei bestätigt.

Tod in der Residenz

Der 86-Jährige wurde demnach gemeinsam mit seiner Tochter, seinem Schwiegersohn und seinem Enkel in seiner Residenz getötet. Die iranische Staatsagentur meldete, Khamenei sei in seinem Büro während der Arbeit ums Leben gekommen. In der offiziellen Meldung hieß es: „Wir gehören Allah und zu Ihm kehren wir zurück.“

⇢ Ansprache von Netanjahu: Khamenei „nicht länger unter uns“



Staatliche Reaktion

Auf dem iranischen Staatssender IRINN verlas ein Moderator mit unbewegter Miene eine Erklärung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats – unterlegt mit Koranversen im Hintergrund, wie die BBC berichtete. Darin hieß es, Khameneis Tod werde „einen Aufstand im Kampf gegen die Unterdrücker“ entfachen.

Der Sprecher fügte hinzu, Khameneis „lang gehegter Traum vom Märtyrertod“ habe sich erfüllt – und verwies darauf, dass er während des islamischen Fastenmonats Ramadan gestorben sei.

⇢ Chamenei ist tot – Iran zwischen Staatstrauer und Straßenjubel (VIDEOS)

