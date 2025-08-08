Moderne Sklaverei in Serbien: So entstehen Reifen für VW und Renault

In Zrenjanin, Serbien, entsteht derzeit Europas größte Reifenfabrik, ein Projekt des chinesischen Konzerns Linglong. Die Produktionsstätte soll künftig eine Jahreskapazität von 14 Millionen Reifen erreichen, die vorwiegend für den europäischen Markt bestimmt sind. Zu den Hauptabnehmern zählen die Automobilhersteller Renault und Volkswagen. Doch hinter der Fassade des Großprojekts offenbaren Untersuchungen gravierende Verstöße gegen Umwelt- und Sozialstandards.

Die Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von 97 Hektar und gehört zu den größten chinesischen Industrieprojekten auf dem Balkan. Nach der offiziellen Eröffnung im September 2024 produziert Linglong sowohl Pkw- als auch Lkw- und Spezialreifen. Neben Renault und Volkswagen beliefert das Werk auch Audi, Ford, Hyundai, Kia, Nissan, Stellantis und MAN mit Reifen für den europäischen Markt.

Die Investoren hatten der Region ursprünglich neue Arbeitsplätze in Aussicht gestellt. Die Realität sah jedoch anders aus: Im Winter 2021 deckte eine Journalistin auf dem Baugelände der Linglong-Fabrik katastrophale Zustände auf. In zwei provisorischen Unterkünften mussten rund 500 vietnamesische Arbeiter unter sklavenähnlichen Bedingungen leben und arbeiten.

⇢ Digitale Razzia: WhatsApp löscht knapp 7 Millionen Konten



Aufgedeckte Missstände

Nach Bekanntwerden dieser Missstände begannen lokale Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen, den betroffenen Arbeitern Unterstützung anzubieten. Gleichzeitig nahmen sie die Geschäftspraktiken der chinesischen Investoren sowie die Rolle der serbischen Behörden genauer unter die Lupe. Ihre Nachforschungen deuten auf erhebliche Mängel bei Genehmigungsverfahren sowie auf Verstöße gegen Umwelt- und Sozialvorschriften hin.

Auch nach der Eröffnung der Fabrik bleiben die Vorwürfe bestehen. Internationale Menschenrechtsorganisationen kritisieren die serbischen Behörden für unzureichende Ermittlungen zu den mutmaßlichen Fällen von Zwangsarbeit. Neben vietnamesischen waren auch indische Arbeiter von den Missständen während der Bauphase betroffen.