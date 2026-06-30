Modrić gegen Ronaldo – das letzte WM-Duell zweier Unsterblicher?

Im Achtelfinale der WM 2026 trifft Portugal auf Kroatien – und damit Cristiano Ronaldo auf Luka Modrić. Beide sind über 40, beide haben fast alles gewonnen, nur der WM-Titel fehlt. Es könnte das letzte große Kapitel zweier Legenden sein. Zeit für einen ehrlichen Vergleich.

Am 2. Juli 2026 ist es so weit: In Toronto stehen sich Portugal und Kroatien gegenüber. Auf dem Papier ist es ein Achtelfinale – in Wahrheit ist es ein Abschied auf Raten. Denn wenn zwei Spieler dieses Alters bei einer WM aufeinandertreffen, schwingt immer eine Frage mit: Sieht man sie hier zum letzten Mal?

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 geboren, Luka Modrić am 9. September desselben Jahres. Beide sind also Jahrgang 1985 – und damit auf einer Bühne, auf der Spieler normalerweise längst zuschauen. Genau das macht dieses Duell so besonders.

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Foto: EPA/EDUARDO LIMA

Modrić gegen Ronaldo: erst Mitspieler, dann Gegner

Das Faszinierendste an dieser Rivalität ist, dass sie lange gar keine war. Von 2012 bis 2018 spielten Modrić und Ronaldo gemeinsam bei Real Madrid – und gewannen in diesen Jahren viermal die Champions League. Modrić war der Regisseur, Ronaldo der Vollstrecker.

Besonders symbolträchtig: Im Champions-League-Finale 2017 legte Modrić das entscheidende Tor für Ronaldo auf. Sechs Jahre lang zogen die beiden am selben Strang, ehe Ronaldo Madrid 2018 verließ. Auf Nationalmannschaftsebene aber waren sie immer Gegner – und genau dort treffen sie nun wieder aufeinander.

Zwei völlig unterschiedliche Karrieren

Kaum zwei Weltstars könnten gegensätzlicher sein. Ronaldo ist der Torjäger, der Rekordmensch, das Marketing-Phänomen – ein Stürmer, der über 900 Karrieretore gejagt hat und zum meistgenannten Sportler des Planeten wurde.

Modrić dagegen ist der leise Stratege. Er gewinnt Spiele nicht mit Toren, sondern mit Pässen, Übersicht und Ruhe am Ball. Der eine zwingt dem Spiel seinen Willen auf, der andere ordnet es. Gerade dieser Kontrast macht ihr Aufeinandertreffen zu mehr als einem Promi-Duell.

Luka Modrić Cristiano Ronaldo Geboren 9. Sept. 1985 (40) 5. Feb. 1985 (41) Position Mittelfeld-Regisseur Torjäger / Stürmer Ballon d’Or 1 (2018) 5 Champions League 6 5 Nationalteam Kapitän Kroatien Kapitän Portugal WM-Titel 0 0

Wer hat mehr gewonnen?

Auf individueller Ebene führt Ronaldo bei einer Zahl, die alles überstrahlt: Er gewann fünfmal den Ballon d’Or, Modrić einmal – 2018. Modrićs Sieg war historisch, weil er Ronaldos und Messis Doppel-Herrschaft nach zehn Jahren durchbrach.

Bei den großen Titeln dreht sich das Bild leicht. Modrić holte sechs Champions-League-Titel und ist der erfolgreichste Spieler der Real-Geschichte, Ronaldo kommt auf fünf. Eine Trophäe aber fehlt beiden bis heute – und genau sie macht dieses WM-Duell so emotional.

Foto: EPA/SAM WASSON

Der gemeinsame Schmerz: kein WM-Titel

So unterschiedlich ihre Wege sind, eine Lücke teilen sie. Weder Ronaldo noch Modrić haben je eine Weltmeisterschaft gewonnen. Ronaldo führte Portugal 2016 zum EM-Titel, Modrić Kroatien 2018 ins WM-Finale – der Pokal von Katar und Russland blieb ihnen verwehrt.

2026 ist deshalb keine normale WM. Für beide ist es realistisch die letzte Chance, dieses eine fehlende Kapitel doch noch zu schreiben. Und ausgerechnet im Achtelfinale könnte einer den anderen aus dem Turnier werfen.

Gegenseitiger Respekt statt Feindschaft

Zwischen den beiden gab es nie böses Blut. Aus den gemeinsamen Madrid-Jahren blieb echter Respekt – sie kennen die Stärken des anderen aus dem Training, nicht nur vom Bildschirm. Modrić sprach mehrfach voller Anerkennung über Ronaldos Mentalität und Arbeitsethos.

Das macht das Duell für viele Fans so reizvoll. Hier stehen sich keine Feinde gegenüber, sondern zwei alte Weggefährten, die ein letztes Mal alles geben – jeder im Trikot seines Landes.

Darum ist dieses Duell historisch

Beide Jahrgang 1985 – mit 40 bzw. 41 bei einer WM aktiv.

2012–2018 Teamkollegen bei Real Madrid: 4× Champions League gemeinsam .

. Ronaldo: 5 Ballon d’Or, 5 CL. Modrić: 1 Ballon d’Or, 6 CL.

Beiden fehlt nur ein Titel: die Weltmeisterschaft.

WM 2026, Achtelfinale, 2. Juli, Toronto – vielleicht ihr letztes WM-Spiel.

Warum beide am Balkan Idole sind

Für die Ex-YU-Community hat dieses Spiel eine doppelte Bedeutung. Luka Modrić ist längst mehr als ein Fußballer – er ist eine Symbolfigur des ganzen Balkans, ein Kind des Krieges, das zum besten Mittelfeldspieler der Welt wurde.

Aber auch Ronaldo wird in der Region verehrt wie kaum ein anderer Ausländer. In Cafés von Sarajevo bis Wien tragen Kinder sein Trikot, hängen Poster auf, ahmen seinen Jubel nach. Wenn diese beiden aufeinandertreffen, schaut der halbe Balkan zu – zerrissen zwischen dem eigenen Helden und der globalen Ikone.

Ein letztes Kapitel

Vielleicht endet ihr Weg an diesem Abend in Toronto, vielleicht geht er noch ein Spiel weiter. Sicher ist nur: Eine Ära wie diese kommt so schnell nicht wieder. Zwanzig Jahre Weltklasse, zwei völlig verschiedene Genies, ein gemeinsamer Traum, der unerfüllt bleibt.

Genau deshalb ist Modrić gegen Ronaldo viel größer als Portugal gegen Kroatien. Es ist das mögliche letzte WM-Duell zweier Unsterblicher – und ein Abschied, den Fußballfans rund um die Welt nicht verpassen wollen.