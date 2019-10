„Möglicherweise nicht schuldfähig“: neuer Anwalt vermutet Schizophrenie

Der mutmaßliche Dreifachmörder von Kottingbrunn wurde bis Dienstagabend von Miras Musliu vertreten. Dieser legten den Fall jedoch überraschend zurück. Nun hat Samet A. eine neue Rechtsvertretung.

Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntag seine Ehefrau und zwei Kinder ermordet zu haben. „Ich habe jemanden umgebracht, meine Familie getötet“, sagte Samet A. (KOSMO berichtete), nachdem er den Notruf gewählt hatte. Kurz darauf waren zahlreiche Polizisten und Sanitäter am Tatort.

Wie es in Berichten von ÖSTERREICH.at heißt, seien Beziehungsprobleme der Auslöser für den brutalen Mord an seiner 29-jährigen Ehefrau Tugba gewesen. Samet A. ließ sich widerstandslos vor dem Haus der Familie festnehmen und erklärte in einer Einvernahme, warum er auch seine beiden Kinder tötete. (KOSMO berichtete)

„Schizophrenie herausgebildet“

Der neue Anwalt des mutmaßlichen Täters, Wolfgang Blaschitz erklärte gegenüber der APA, dass „vieles nur in der Einbildung des Mannes stattgefunden“ habe. Dazu würden auch die Beziehungsprobleme und die Scheidungsdrohungen seiner Frau zählen.

Er hat die Erkrankung auch selbst erkannt. Er hat sich Dinge eingebildet, die es in der Realität nicht gegeben hat. In Wahrheit waren die beiden ein Herz und eine Seele“, so der Wiener Anwalt weiter. Blaschitz unterstrich, dass die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens zur Klärung der Zurechnungsfähigkeit „unabdingbar“ sei.