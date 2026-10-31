Montag schulfrei: Was berufstätige Eltern jetzt arbeitsrechtlich wissen müssen

Die Herbstferien enden am Samstag, doch am Montag bleiben die Klassenzimmer noch leer. Am 2. November ist in Österreich Allerseelen und grundsätzlich schulfrei. Für berufstätige Eltern bedeutet das allerdings nicht automatisch einen freien Tag.

Schultasche packen, Wecker stellen, zurück in den Alltag: Wer nach dem Wochenende damit rechnet, dass der Unterricht wieder beginnt, sollte noch einmal in den Kalender schauen. Montag, der 2. November 2026, ist ein schulfreier Tag. Der reguläre Unterricht beginnt nach dem allgemeinen Ferienkalender erst wieder am Dienstag. Für Familien kann damit ein weiterer Betreuungstag anstehen, während im Job längst normal gearbeitet wird.

Warum die Schule länger pausiert

Die regulären Herbstferien dauern heuer vom 27. bis 31. Oktober. Danach folgen Allerheiligen am Sonntag und Allerseelen am Montag. Der 2. November gehört also nicht zu den eigentlichen Herbstferien, sondern ist gesondert unterrichtsfrei.

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Bei Schulen mit Fünftagewoche ergibt sich dadurch regulär eine zehntägige Unterrichtspause vom 24. Oktober bis einschließlich 2. November. Abweichende Mitteilungen der eigenen Schule sollten Eltern dennoch beachten.

Der entscheidende Unterschied: Allerheiligen ist ein gesetzlicher Feiertag, Allerseelen nicht. Aus dem schulfreien Montag folgt daher kein allgemeiner Anspruch der Eltern auf einen arbeitsfreien Tag. Günstigere Regelungen im Kollektivvertrag, Dienstvertrag oder Betrieb sowie bereits vereinbarte freie Tage bleiben möglich.

Darf ich wegen der Kinder zu Hause bleiben

Wer am Montag arbeiten müsste, braucht für den planbaren Betreuungstag grundsätzlich eine passende Vereinbarung. Urlaub wird mit der Arbeitgeberseite vereinbart. Auch Zeitausgleich oder eine andere Arbeitszeitaufteilung richten sich nach den geltenden Regeln und Absprachen.

Einfach selbst einen Urlaubstag einzutragen und nicht zur Arbeit zu erscheinen, ist keine sichere Lösung. Ebenso wenig schafft der schulfreie Tag automatisch einen Anspruch auf Homeoffice. Wer von zu Hause arbeitet, bleibt außerdem zur Arbeitsleistung verpflichtet.

Auch der sogenannte persönliche Feiertag hilft jetzt nicht kurzfristig weiter: Diesen selbst bestimmbaren Urlaubstag muss man mindestens drei Monate vorher schriftlich ankündigen. Eine einvernehmliche kurzfristige Urlaubsvereinbarung ist etwas anderes.

Wann eine Freistellung trotzdem möglich sein kann

Ein schulfreier Tag allein begründet keine Pflegefreistellung. Anders kann es aussehen, wenn ein Kind erkrankt und notwendige Pflege braucht.

Auch bei einem gesunden Kind kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Betreuungsfreistellung infrage kommen: etwa wenn die Person, die es ständig betreut, wegen einer Erkrankung ausfällt. Das ist ein anderer Sachverhalt als ein seit Langem bekannter unterrichtsfreier Tag.

Ob ein Anspruch besteht, hängt von den konkreten Umständen ab. Bei einem tatsächlichen Ausfall sollten Beschäftigte den Arbeitgeber unverzüglich informieren und bei Unklarheiten arbeitsrechtliche Beratung einholen.

Betreuung am Montag ausdrücklich prüfen

Schulfrei bedeutet nicht automatisch, dass jede Betreuungseinrichtung geschlossen ist. Umgekehrt sollte niemand davon ausgehen, dass Kindergarten, Hort oder Ferienbetreuung überall wie gewohnt geöffnet haben.

Ein aktuelles Beispiel liefert Gerasdorf bei Wien: Die Gemeinde kündigte am 29. Oktober an, dass am 2. November neben den Schulen auch Kindergärten und Rathaus geschlossen bleiben. Das ist eine lokale Mitteilung und gilt nicht pauschal für ganz Österreich.

In Wien schließen die Herbst Camps den 2. November ausdrücklich ein. Die reguläre Betreuungszeit ist mit 8 bis 17 Uhr angegeben; zusätzlich war Früh- und Spätbetreuung buchbar. Für bereits angemeldete Familien lohnt sich deshalb ein Blick in die Buchungsbestätigung.

Als spontane Lösung lassen sich die Camps aber nicht versprechen: Die reguläre Anmeldung endete am 8. Oktober. Kurzfristig verfügbare Plätze sind damit nicht zugesichert.

Diese Fragen sollten vor Montag geklärt sein

Prüfe die Mitteilung der Schule und die Zusage deiner Betreuungseinrichtung: Ist der 2. Novemberausdrücklich abgedeckt? Welche Bring- und Abholzeiten gelten? Passt das mit deinem Arbeitsbeginn und dem Dienstplan zusammen?

Falls eine Lücke bleibt, kläre mit der Arbeitgeberseite möglichst früh eine konkrete Lösung. Gerade bei fixen Schichten oder wenn keine Angehörigen in der Nähe wohnen, ist ein schulfreier Tag eine zusätzliche organisatorische Aufgabe. Entscheidend ist deshalb die bestätigte Betreuung für Montag, nicht allein das Ende der Herbstferien im Kalender.