Montenegro, Serbien, Bosnien & Co: Fallen bald Roaminggebühren?

Telefonieren ohne Aufpreis, surfen wie zuhause – die EU plant eine Erweiterung, die Millionen Reisende betrifft.

Die EU-Kommission hat am Mittwoch einen Vorstoß unternommen, die bestehende Roaming-Freiheit innerhalb der Europäischen Union künftig auch auf die Länder des Westbalkans auszudehnen. Zur Westbalkan-Region gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien sowie Serbien – allesamt Staaten, die offiziell den Status von EU-Beitrittskandidaten innehaben.

Roaming-Pläne konkret

Konkret würde das bedeuten: Wer in der EU einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat, könnte bei Reisen in diese Länder das Internet nutzen, telefonieren und SMS versenden – ohne dafür höhere Kosten als zuhause zu tragen. Dasselbe würde umgekehrt für Reisende aus dem Westbalkan in EU-Länder gelten.

Roaming-Freiheit bedeutet dabei, dass Anrufe, Textnachrichten und mobiles Internet im Ausland zu denselben Konditionen abgerechnet werden wie im Heimatland. Mobilfunkanbieter wären zudem verpflichtet, eine gleichbleibende Internetgeschwindigkeit sicherzustellen. Notrufnummern bleiben in jedem Fall kostenlos erreichbar.

Innerhalb der EU selbst sind Roaming-Gebühren bereits seit 2017 abgeschafft. Seit Beginn dieses Jahres zählen auch die Ukraine und Moldau zur gebührenfreien Roaming-Zone der Union.

Nächste Schritte

„Roaminggebühren sind ein Problem für Menschen in der gesamten Westbalkanregion. Sie betreffen Arbeiter und Familien, die einfach in Kontakt bleiben wollen“, erklärte EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos.

Die aktuellen Kosten sind erheblich: Seit Oktober 2023 sind die Roaming-Gebühren für 1 GB Datenvolumen im Westbalkan mit einem EU-Tarif auf 18 € gedeckelt. Mit der geplanten Roaming-Freiheit würden diese Zusatzkosten vollständig entfallen.

Bevor die Kommission in konkrete Verhandlungen mit den Westbalkan-Staaten eintreten kann, ist zunächst die Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten erforderlich.