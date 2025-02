Mord in Wiener Airbnb-Wohnung: Liebhaber tötet Frau

In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich in der Leopoldstadt eine Bluttat. Ein 20-jähriger Mann soll eine 47-jährige Frau erschlagen haben. Plötzlich waren aus der AiBnB-Unterkunft Hilfeschreie zu hören. Als die alarmierte Polizei am Einsatzort eintraf, war es leider bereits zu spät.

Die Bluttat soll sich am späten Dienstagabend ereignet haben. Das Paar hatte sich in einem Airbnb in der Leopoldstadt getroffen, doch im Verlauf des Abends eskalierte ein Streit. Laut Informationen von „Heute“ konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Er steht im Verdacht, die Österreicherin durch Schläge und Tritte gegen den Kopf getötet zu haben. Die Ermittlungen sind noch im Gange.

Der 20-jährige Mann, der als dringend tatverdächtig gilt, soll die 47-jährige Frau im Verlauf des Streits angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Wiener Polizei bestätigte gegenüber oe24, dass der Vorfall in einer über Airbnb gemieteten Wohnung stattgefunden hat. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Ermittlungen laufen noch

Die Einvernahmen sind derzeit im Gange, wie ein Sprecher mitteilte. Zuvor waren die Einsatzkräfte und Rettungskräfte in die Wohnung gerufen worden, wo sie nur noch den leblosen Körper der Frau und den Verdächtigen vorfanden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 47-Jährigen feststellen.