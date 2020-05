Morgen feiern die Kinos ihre Wiedereröffnung

Eine neue Lockerung tritt in Kraft: Die Kinos eröffnen wieder und erweitern damit das Kulturprogramm.

Bis vor Kurzem hieß es, dass Kinos erst Anfang Juli wieder in Betrieb genommen werden können. Nun ist jedoch bekannt geworden, dass die österreichischen Filmhäuser bereits ab 29.Mai ihre Pforten öffnen dürfen.

Dabei muss zwischen den Sitzplätzen ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. Dieser wird von Sitzmitte zur Sitzmitte bemessen und ist nur mit Mund-Nasen-Schutz zu unterschreiten. Zum Start rechnen die Betreiber mit 100 Besuchern.

Die Lockerung kommt für viele Kinos überraschend, weshalb auch der Ablauf und das Programm noch in Bearbeitung sind. In Wien arbeiten gerade das Gartenbaukino, Stadtkino im Künstlerhaus, Votiv Kino, De France, Filmcasino und Filmhaus daran, die Wiedereröffnung in den kommenden Tagen möglich zu machen.

„Wir arbeiten nun so schnell wie möglich daran, die Verordnungen umzusetzen, und natürlich auch ein spannendes Programm für Sie zu planen“, so das Stadtkino in der gestrigen Aussendung.