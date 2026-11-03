„Musik ist haram“: Was radikale Islam-Lehren schon Volksschulkindern vermitteln

Kopftuch ab, Szene verlassen, Klartext reden: Für diesen Schritt riskieren manche Muslime Morddrohungen und stehen unter Polizeischutz.

Die ORF-Dokumentation „Schwieriges Nebeneinander: Islam in Österreich“ geht der Frage nach, wie sich religiöser Druck und radikale Einflüsse auswirken. Reporter Hanno Settele begegnet darin einem Aussteiger, Lehrkräften und Muslimen, die sich zur Wehr setzen. Ein früherer Salafist blickt auf seine Vergangenheit zurück, eine Influencerin spricht über Drohungen, ein Theologe über Polizeischutz.

Ein Ex-Salafist, der unter dem Decknamen „Ahmad“ auftritt, erzählt, welche Botschaften man ihm früher mitgab: „Du kannst stehlen, ihr Geld nehmen, von der Sozialhilfe leben und nicht arbeiten.“ Verbreitet werden solche Lehren von einzelnen deutschsprachigen Predigern, die über soziale Medien Hunderttausende Follower erreichen. Ahmad schildert die Haltung, die damals vorherrschte: Mit Österreichern solle man nicht arbeiten, „weil sie Ungläubige sind“, und westliche Länder seien „Regionen des Krieges“.

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Inzwischen hat er sich losgesagt. Laut der Sendung wird er von Glaubensbrüdern bedroht und übersiedelt in eine andere Stadt. Er verlangt Unterstützung für Menschen, die aussteigen wollen.

In Wien-Favoriten unterhält sich Settele mit zwei jungen Männern aus Tschetschenien. Einer von ihnen sagt: „Als Erstes in unserem Herzen steht unser Gott. Danach kommt unsere Ehre.“ An anderer Stelle fällt der Satz: „Muslime dürfen nicht mal zu Gericht gehen, wissen Sie?“

Als Salafismus wird eine fundamentalistische Strömung bezeichnet, deren Anhänger leben möchten wie die ersten Generationen der Muslime. Prediger tragen diese Lehren über soziale Medien an Jugendliche heran. Die ORF-Sendung gibt Aussteigern und Betroffenen Raum, ihre Sicht zu schildern.

Drohungen und Anfeindungen

Die muslimische Influencerin Nur El-Huda Chehade aus Deutschland nimmt im Mai ihr Kopftuch ab, danach erreichen sie Morddrohungen. „Ich lasse mich nicht so schnell mundtot machen“, sagt sie. Dazu kommen Verleumdungen: „Ich wäre eine Zionistin, Mossad-Agentin, von Israel bezahlt, vom Ausland bezahlt, vom Westen bezahlt, damit ich den Islam von innen spalte.“

Als Jugendliche habe sie sich über soziale Medien radikalisiert, erzählt sie, das Feindbild „Der Westen“ sei ihr geblieben. Klar erkennbar ist ihr Bruch mit Lehren, die Schläge durch den Ehemann als „Ehre“ darstellen. Ihrer Überzeugung nach sollte keine Frau zum Kopftuch gezwungen werden.

Der islamische Theologe Tuğrul Kurt von der Universität Wien spricht über Anfeindungen gegen das Projekt „Frag Imam“. „Personenschutz ist mit dabei, Polizeischutz ist leider mit dabei. Auch unsere Kinder, unsere Familien sind betroffen“, sagt er. Der Berater Nimer Nimer berichtet von Eltern, die ihre Töchter bei Ungehorsam nach Syrien schicken und dort zwangsverheiraten wollten.

Alltag im Klassenzimmer

Die Lehrerin Susanne Wiesinger erzählt von Konflikten rund um Essen, Singen und Tanzen. Schon in der ersten Volksschulklasse höre sie, Musik sei „haram“. „Den Kindern wird mitgegeben: ‚Das ist schlecht, wie die hier leben‘“, sagt sie.

Eine Mittelschullehrerin, die anonym bleibt, beschreibt Druck im Ramadan und starre Rollenbilder im Klassenzimmer. Der Lehrer Nikos Hamah-Said hebt hervor, dass er mit den Kindern Wörter und Grammatik üben müsse, obwohl sie hier geboren seien.

Für viele von ihnen sei die Schule der wichtigste Berührungspunkt mit der deutschen Sprache. An seiner Schule erlebe er nur selten, dass religiöse Regeln über staatliche Gesetze gestellt würden, und im Ausnahmefall suche man sofort das Gespräch.

Die Dokumentation greift außerdem eine Studie aus Wien auf, die der Soziologe Kenan Güngör geleitet hat. Befragt wurden Personen zwischen 14 und 24 Jahren in Wien.

Demnach stellen 41 Prozent religiöse Vorschriften über österreichische Gesetze. 53 Prozent sind der Ansicht, jede Muslimin sollte in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen.

65 Prozent befürworten strikte islamische Regeln in allen Lebensbereichen.