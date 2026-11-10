Nach 27 Jahren ist Schluss: Österreichischer Elektrobetrieb sperrt zu

Der Sanierungsplan stand, die Lichter gehen trotzdem aus. Bei einem Elektrobetrieb in Lustenau trifft es 21 Beschäftigte und 131 Gläubiger.

Am Landesgericht Feldkirch ist über das Vermögen der Kremmel & Schneider GmbH ein Konkursverfahren eröffnet worden. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, ist keine Fortführung des Betriebs vorgesehen. Von der Insolvenz sind 21 Beschäftigte betroffen, die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 800.000 Euro.

Der auf Elektroinstallationen spezialisierte Betrieb aus Lustenau hat laut AKV in eine sofortige Schließung eingewilligt. Weitergeführt wird die Firma nicht, sie soll liquidiert werden.

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Vermögen und Gläubiger

Eröffnet wurde das Konkursverfahren am Montag. Vorgesehen ist, das Unternehmen abzuwickeln. Zum vorhandenen Vermögen gehören offene Forderungen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Teile der Einrichtung sind bereits gepfändet worden. Derzeit wird geprüft, inwieweit sich die Vermögenswerte verwerten lassen.

Dem KSV1870 zufolge sind die Verbindlichkeiten erheblich. Forderungen aus dem früheren Insolvenzverfahren machen davon 450.000 Euro aus. Insgesamt sind nach Angaben des AKV 131 Gläubiger betroffen.

Gescheiterte Sanierung

Bereits Ende Jänner war ein Sanierungsverfahren eröffnet worden, Mitte Juni wurde ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent rechtskräftig bestätigt. Die erste Rate in Höhe von 5 Prozent hat das Unternehmen bezahlt. Die nächste Zahlung über 3,75 Prozent wäre Ende Oktober fällig gewesen, konnte jedoch nicht aufgebracht werden.

Als Ursache nennt die Firma eine deutliche Verschlechterung der Auftragslage. Geplante Umsätze blieben aus, zwei erwartete größere Projekte kamen nicht zustande, dadurch fehlte zusätzliche Liquidität.

Gegründet wurde Kremmel & Schneider im Jahr 1999, das Unternehmen war in den Bereichen Elektroinstallation, Elektromobilität, Smarthome sowie Netzwerk- und Sicherheitstechnik tätig. Unter der Marke „Sontec“ entwickelte und vertrieb der Betrieb außerdem Elektronik- und Steuerungslösungen.