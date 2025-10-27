Nach 86 Millionen Verlust: Slowenen übernehmen Humanic-Imperium

Traditionsreicher Schuhhandel wechselt den Besitzer: Humanic geht in slowenische Hände über. Trotz Millionenverlusten soll der Grazer Hauptsitz erhalten bleiben.

Der österreichische Traditionsschuhhandel Humanic bekommt neue Eigentümer. Die Leder & Schuh AG wechselt in slowenische Hände – der Investor Advance Capital übernimmt das Grazer Unternehmen. Für die 1700 Beschäftigten und die 210 Geschäfte bleibt die Zentrale weiterhin in Graz. Der Konzern hatte in den vergangenen Jahren mit rückläufigen Umsätzen und der wachsenden Internetkonkurrenz zu kämpfen.

Die Eigentümerfamilie Mayer-Rieck hat sich mit dem slowenischen Einzelhändler Mass und dessen Investor Advance Capital Partners auf den Verkauf des traditionsreichen Schuhunternehmens geeinigt. Leder & Schuh zählt zu den ältesten Schuhhändlern Europas und ist mit seinen Humanic- und Shoe4You-Filialen in neun Ländern vertreten. Der Konzern beschäftigt mehr als 1700 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich über 300 Millionen Euro Umsatz.

Im mittleren Preissegment für Schuhe und Modeaccessoires hat sich Leder & Schuh mit den Marken Humanic und Shoe4You etabliert. Das Unternehmen betreibt Filialen in Österreich, Deutschland und sieben osteuropäischen Ländern. Finanziell steht der Konzern jedoch unter Druck: 2023 verzeichnete das Grazer Unternehmen einen Bilanzverlust von 86 Millionen Euro. Zudem sind Unternehmensanteile seit Jahren an einen Finanzinvestor aus London verpfändet.

Übernahmedetails

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden. Nach erfolgter Genehmigung wird Leder & Schuh Teil der Mass-Gruppe, behält aber seinen operativen Hauptsitz in Graz. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Handelsunternehmen mit mehr als 400 Millionen Euro Umsatz, 290 Geschäften, zehn Online-Shops und über 2300 Mitarbeitern – damit zählt die Gruppe künftig zu den zehn größten Schuhhändlern in Europa. Der endgültige Abschluss der Übernahme wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet.

Humanic-Vorstandschef Armin Weger sieht in der Übernahme eine Chance: „Unser Ziel ist es, den Schuhhandel fit für die Zukunft zu machen und eine stabile Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Mit Mass gewinnen wir einen starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere Entwicklung entscheidend ist. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam zu gehen und der Branche neue Impulse zu verleihen.“

Expansionsstrategie

Der Mass-Gründer und Geschäftsführer Saso Apostolovski kündigt für die vereinte Unternehmensgruppe eine Expansionsstrategie an: „In den nächsten fünf Jahren rund 60 neue Filialen zu eröffnen“. Die Marken Humanic, Shoe4You und Mass sowie das Skechers-Einzelhandelsnetz sollen weiterentwickelt werden.

„Mass und Leder & Schuh sind natürliche Partner, die sich sowohl geografisch als auch strategisch perfekt ergänzen. Die Partnerschaft wird die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie weiter beschleunigen und wir planen, in den kommenden Jahren alle unsere Marken weiter auszubauen und zu entwickeln. Unser Ziel ist klar: Wir wollen der führende Omnichannel-Einzelhändler für Schuhe und Modeaccessoires in Mittel- und Osteuropa werden“, sagt Apostolovski. Die Integration in die Mass-Gruppe sollte auch neue Karrierechancen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Leder & Schuh schaffen.

„Die Partnerschaft zwischen zwei Unternehmen mit starken Traditionen und gemeinsamen Ambitionen wird einen echten Schuhhandelsriesen in Mittel- und Osteuropa schaffen. Die erweiterte Mass-Gruppe, die mehrheitlich im Besitz von Advance Capital Partners ist, wird in neun Märkten mit insgesamt rund 150 Millionen Einwohnern tätig sein und voraussichtlich bis 2029 einen Jahresumsatz von über 500 Millionen Euro erzielen.

Im Rahmen der Transaktion werden wir auch alle bestehenden Bankdarlehen der österreichischen Gruppe refinanzieren, was dem Unternehmen eine solide Grundlage für langfristige finanzielle Stabilität bieten und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen wird“, ergänzt Ales Sklerak vom Investor Advance Capital Partners.