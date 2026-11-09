Nach Anschlag in Krakau: Täter ist gestorben

Ein Samstag auf dem Krakauer Hauptmarkt wird zur Tragödie. Jetzt ist der mutmaßliche Täter tot, sein Motiv bleibt im Dunkeln.

Der mutmaßliche Täter des tödlichen Anschlags auf dem Krakauer Hauptmarkt ist gestorben. Der 24-jährige Pole erlag am Montagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Er war am Samstag nach einer Schussattacke auf zahlreiche Passanten bei einem Polizeieinsatz angeschossen worden. Die Polizei der Woiwodschaft Kleinpolen bestätigte seinen Tod.

Bei dem Angriff am Samstag kamen sechs Menschen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Unter den Todesopfern befindet sich eine 51-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Gänserndorf, die mit ihrem Ehemann auf Kurzurlaub in Krakau war. Auch ihr Mann wurde bei der Schussattacke verletzt. Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts einer terroristischen Straftat.

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Nach Angaben der Ermittler fuhr der Angreifer am Samstagnachmittag mit einem Auto auf den Krakauer Hauptmarkt und schoss wahllos auf Passanten. Unter den sechs Todesopfern befinden sich neben der Niederösterreicherin ein 32-jähriger Brite sowie vier polnische Staatsbürger. Unter den Verletzten sind auch Menschen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland.

Bei weiteren Ermittlungen entdeckte die Polizei in einem Wohnhaus in Ostrowiec Świętokrzyski, rund 150 Kilometer nordöstlich von Krakau, die Leichen der Eltern und der Schwester des mutmaßlichen Täters. Die drei Menschen wiesen offenbar Schussverletzungen auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch sie von dem 24-Jährigen getötet worden sein könnten. Eine abschließende Bestätigung liegt dazu noch nicht vor.

Terrorermittlungen

Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen einer Straftat mit terroristischem Charakter. Innenminister Marcin Kierwiński erklärte, der 24-Jährige habe radikale Ansichten vertreten und sich offenbar für rechtsextreme Ideologien interessiert. Ob diese Überzeugungen tatsächlich ausschlaggebend für die Tat waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Den Tod des Angreifers bestätigte am Montagmorgen das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen.

Reaktionen und Trauer

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach von einer „abscheulichen Tat“. Betroffenheit äußerten auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Präsident Alexander Van der Bellen.

Polens Präsident Karol Nawrocki verkündete eine zweitägige Staatstrauer. Radio- und Fernsehsender änderten ihr Programm, Theater strichen Vorstellungen, Konzerte wurden mit einer Schweigeminute eröffnet.

Im Zentrum von Krakau legten zahlreiche Menschen Kerzen und Blumen zum Gedenken an die Opfer nieder. Für Montagabend um 20 Uhr hat Bürgermeister Łukasz Gibała zu einem Schweigemarsch aufgerufen. Treffpunkt ist die Ecke des Hauptmarktes mit der Sławkowska-Straße. Mit der Veranstaltung will die Stadt ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts setzen. Während in Polen bis einschließlich Montag eine zweitägige Staatstrauer gilt, dauert die Trauerzeit in Krakau noch bis 11. November.