Nach Flutkatastrophe mit 19 Toten: Donja Jablanica bekommt Hochwasserschutz

Die Flut von 2024 hat Donja Jablanica gezeichnet. Jetzt rollen die Bagger an, damit sich so eine Katastrophe nicht wiederholt.

Am Donnerstag ist in Jablanica der Vertrag für die erste Bauphase des Schutzprojekts gegen Wildbäche und Oberflächenwasser in Donja Jablanica unterzeichnet worden. Das Auftragsvolumen beträgt 1.284.309 KM, die Bauzeit ist mit 120 Tagen angesetzt.

Für die Gemeinde als Bauherrn unterschrieb Bürgermeister Emir Muratovic. Auf der anderen Seite zeichnete ein Vertreter der Firma STRUKTURA d.o.o. Jajce, die die Arbeiten ausführen wird. Das Vorhaben läuft unter dem Titel „Schutz vor Murgängen, Regulierung der Oberflächengewässer im Einzugsgebiet des Baches Doca mit zugehörigen Brücken und Durchlässen im Gebiet von Donja Jablanica, Phase I“.

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Fachliche Bauaufsicht

Die Umsetzung begleitet das Bauinstitut GIBL d.o.o. Banja Luka, das die fachliche Bauaufsicht übernimmt. Aus der Gemeinde hieß es, vor der Unterzeichnung seien die Verfahren zur Erstellung der Projektdokumentation, zur öffentlichen Ausschreibung, zur Auswahl des Auftragnehmers und zur Beauftragung der Aufsicht abgewickelt worden.

Die erste Phase umfasse Vorbereitungs-, Erd-, Beton- und Bewehrungsarbeiten sowie alle weiteren Bauarbeiten, die laut Projektdokumentation nötig seien, teilte die Gemeinde Jablanica mit. Mit GIBL wurde außerdem ein eigener Vertrag über die fachliche Bauaufsicht geschlossen. Er soll gewährleisten, dass die Ausführung laufend kontrolliert wird.

Vorplanung und Ziele

Zuvor hatte die Gemeinde bereits den Vorentwurf und das Hauptprojekt in Auftrag gegeben, ausgearbeitet von PPG d.o.o. Sarajevo. Für den Vorentwurf wurden 87.750 KM bereitgestellt, das Hauptprojekt ist 119.925 KM wert.

Das Vorhaben soll das Risiko durch Wildbäche und Oberflächenwasser in Donja Jablanica senken, das im Oktober 2024 von katastrophalen Überschwemmungen getroffen wurde. Bei den Überschwemmungen und Murgängen am 4. Oktober 2024 starben in Donja Jablanica 19 Menschen.

Es soll den Schutz der Siedlungen und die Sicherheit der Bewohner verbessern.