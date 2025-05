Nach Influencer-Aufdeckungsvideo: Parteien fordern Schutzmaßnahmen

Ein Wiener Influencer deckt auf: Ein Content-Creator mit fragwürdigen Inhalten tritt an Schulen auf. Der Fall erreicht nun die politische Bühne.

Der Wiener Influencer „Sonnenschein Catering“, bürgerlich Paul Grohmann, löste kürzlich mit einem aufsehenerregenden Video eine gesellschaftliche Debatte aus. In seinem emotionalen Beitrag prangerte er den Content-Creator „HiBr8n“ an, der offenbar bedenkliche Inhalte mit sexuellen Anspielungen an ein überwiegend minderjähriges Publikum richtet. Grohmann dokumentierte in seinem Video, dass „HiBr8n“ über eine Telegram-Gruppe verfügt, in der er zweifelhafte und sexuell aufgeladene Inhalte verbreitet – darunter auch explizite sexuelle Fantasien. Besonders alarmierend: Trotz dieser problematischen Online-Präsenz soll der Influencer an Schulen als Redner aufgetreten sein.

Der deutsche Anti-Mobbing-Experte Carsten Stahl (52) äußerte sich ebenfalls beunruhigt über die Inhalte von „HiBr8n“. Die Tatsache, dass der Influencer an Bildungseinrichtungen mit Kindern arbeiten durfte, bereitet dem Fachmann erhebliche Sorgen. „Es ist wichtig, dass Menschen den Mund aufmachen – vor allem in einem Land, in dem Kinderschutz vernachlässigt wird,“ betonte Stahl.

Grohmanns Video, der mit seinem Account rund 345.000 Follower erreicht, verbreitete sich rasant und erzielte seit seiner Veröffentlichung am 30. April 2025 bereits 1,3 Millionen Aufrufe auf Instagram. Besonders brisant: Nach Informationen aus dem Video-Beitrag soll „HiBr8n“ nicht nur außerhalb von Schulgebäuden mit Schülern kommuniziert haben, sondern mit expliziter Genehmigung des Bildungsministeriums sogar in Klassenzimmern aufgetreten sein, wo er in Livestreams direkt mit Kindern interagierte.

Politische Reaktionen

Die Angelegenheit hat mittlerweile auch politische Kreise erreicht. In Wien-Favoriten reagierte SPÖ-Bezirksrat Muhammed Yüksek mit deutlicher Kritik auf der Plattform „X“ (früher „Twitter“): „Ein perverser Influencer spricht offen vor Minderjährigen über Sexfantasien und löscht danach seine Kanäle. Und von unseren Spitzenpolitiker:innen? Kein Wort. Kein Statement. Kein Aufschrei. Kinderschutz geht anders!“ Auch die Junge Volkspartei (JVP) zeigt sich über den Fall besorgt.

Der Vorfall beschäftigt nun die österreichische Politik intensiver. Sowohl die JVP als auch der Bezirksrat aus Favoriten fordern verstärkte Kinderschutzmaßnahmen. Die Kritik des Wiener Influencers „Sonnenschein Catering“ am Fall „HiBr8n“ habe Defizite im System offengelegt, wie die JVP in einer offiziellen Stellungnahme erklärt. Beim Thema Kinderschutz liege nach Ansicht der Partei „immer noch einiges im Argen“.

Forderungen nach Reform

Die Junge Volkspartei drängt auf weitere Schritte zum Schutz von Kindern. JVP-Generalsekretär Berger erklärte: „Im Kinderschutz dürfen wir keine Zeit verlieren. Das neue Regierungsprogramm sieht im nächsten Schritt vor, dass bestehende Gesetzeslücken mit Kinderschutzorganisationen evaluiert und geschlossen werden. Nutzen wir die große Aufmerksamkeit für diesen Anlassfall als nötigen Reformbeschleuniger.“ Ein entsprechender Parlamentsantrag wurde von der ehemaligen Justizministerin Alma Zadic nicht mehr umgesetzt. „Erste Schritte wie umfassendere Kinderschutzkonzepte und ein Verbot für Gefährder, mit Kindern zu arbeiten, wurden in der letzten Legislatur bereits umgesetzt“, so die JVP abschließend.

Inzwischen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und mehrere Kinderschutzorganisationen sind in den Fall involviert, darunter die Kinder- und Jugendanwaltschaft, „Die Möwe“ und das Zentrum für Sexualpädagogik und Prävention von sexuellem Missbrauch. Die Frage, wie die Auftritte an Schulen trotz der problematischen Online-Aktivitäten genehmigt werden konnten, steht dabei im Mittelpunkt der Untersuchungen.

Hilfe & Prävention

Sexuelle Gewalt an Kindern ist ein sensibles, aber wichtiges Thema. Prävention beginnt mit Aufklärung, Aufmerksamkeit und dem Wissen, wohin man sich im Ernstfall wenden kann. In Österreich gibt es zahlreiche Anlaufstellen, die Kindern, Eltern und Fachkräften vertraulich und professionell zur Seite stehen.

– Rat auf Draht (rund um die Uhr für Kinder & Jugendliche) Tel: 147 (ohne Vorwahl, anonym & kostenlos) Web: www.rataufdraht.at

– Kindernotruf der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tel: 0800 567 567 Web: www.kija.at

– Die Möwe – Kinderschutzzentren Tel: 01 532 15 15 Web: www.die-moewe.at

– Zentrum für Sexualpädagogik & Prävention von sexuellem Missbrauch – Selbstlaut Web: www.selbstlaut.org

– Verein „Sichere Orte für Kinder“ Web: www.sichere-orte.at