Nach mehrjähriger Wartezeit kam es endlich zur Adoption, doch das Kind ist aus Kongo

In den letzten Tagen wurde aufgrund der Verhaftung von Kroaten in Sambia und Zweifeln an der Gültigkeit von Dokumenten aus der DR Kongo über die Rechtmäßigkeit und Ethik internationaler Adoptionen geschrieben. Um dieses Prozedere besser zu verstehen, sprach die kroatische Nachrichtenagentur HINA mit einer Person, die kürzlich erfolgreich ein Kind adoptiert hat – eben auch aus der DR Kongo.

HINAs Gesprächspartnerin, die anonym bleiben wollte, adoptierte 2021 mit ihrem Ehemann ein damals fünfjähriges Mädchen aus der Demokratischen Republik Kongo, einem Land, in dem UNICEF auf eine der komplexesten und langwierigsten Krisen der Welt hinweist.

Es wird davon ausgegangen, dass ihr Adoptionsverfahren ähnlich sein sollte, wie das der vor kurzem festgenommenen Paare, da es sich um dasselbe Land handelt. Deshalb wies sie darauf hin, dass ihr diese inhaftierten Paare leid tun. Sie warnte auch davor, dass man sie nicht kritisieren könne, bis feststeht, was genau passiert sei.

Die Adoptivmutter wies auch darauf hin, dass sie über zahlreiche Kommentare zur Adoption von Kindern aus Afrika wütend und enttäuscht sei, denn auf der Welt gebe es ein Bedürfnis nach einem besseren Leben – nicht um jeden Preis, aber alle brauchen eine Familie und ein Minimum an Lebenschancen, meinte sie.

„Ich wusste, dass es sehr schwierig ist, ein Kind in Kroatien zu adoptieren“

Über die Gründe, warum sie sich entschieden hat, international zu adoptieren, wies die Mutter darauf hin, dass sie durch ihre Arbeit und Erfahrungen von Freunden, die adoptieren wollten, „irgendwie schon im Voraus wusste, dass es in Kroatien mit der Adoption nicht klappt“.

Sie und ihr Mann haben dies persönlich gesehen, als sie vor dem zuständigen Zentrum für Sozialarbeit (CZSS) den Prozess zur Erlangung einer Eignungsbescheinigung zur Adoption begannen. Als sie 2019 das Verfahren eröffneten, betonten sie, dass sie ein Kind international adoptieren würden, aber auch, dass sie sicherlich daran interessiert seien, weitere Kinder in Kroatien zu adoptieren. Sie hatten keine Sonderwünsche, doch sie stehen noch immer auf der Liste der potenziellen Adoptierenden, und bis heute hat sie niemand angerufen.

Auch die Paare, mit denen sie den Erziehungskurs besuchten, haben bisher noch nicht in Kroatien adoptiert, obwohl ein Paar die Adoption eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen beantragt hat, so die Befragte.

Das zuständige Ministerium für Familie und Sozialpolitik (MROSP) zitiert Daten, denen zufolge am 29. Dezember 188 Kinder in Kroatien adoptiert wurden, und es wird erwartet, dass die endgültige Zahl der Adoptionen im Jahr 2022 über 190 liegen wird. Derzeit gibt es 202 Kinder, die die Voraussetzungen für eine Adoption erfüllen und bei denen die zuständige CZSS feststellt, dass eine Adoption im Interesse des Kindes liegt, während Ende Dezember 1134 von ihnen im Register potenzieller Adoptierter eingetragen waren.

Heime platzen aus allen Nähten, doch seit Jahren hat niemand die Adoptionsanwärter angerufen

Die Gesprächspartnerin weist darauf hin, dass Aufnahmen der Kinder in Kroatien bevorzugt werden und keine richtige Adoption. Sie wünsche sich aber ein Kind und könne es nicht ertragen, dass der leibliche Elternteil ihr dieses Kind eines Tages wegnehmen würde.

„Es ist für mich unverständlich, dass die Heime aus allen Nähten platzen und niemand seit Jahren potenzielle Adoptierende anruft, weshalb sich einige von ihnen schließlich für eine zwischenstaatliche Adoption entscheiden“, sagte sie. Wie viele andere entschied auch sie sich für Afrika, und der ganze Prozess, den sie in Kroatien begann, dauerte etwa anderthalb Jahre. Ihr Weg in die Elternschaft hat coronabedingt länger gedauert, sonst dauert der Prozess in der Regel etwa neun bis zehn Monate, wie sie erklärte.

„Es geht relativ schnell. Dort hungern Kinder, sie sterben. Niemand betrachtet diese Seite der Geschichte jetzt. Als unser Kind zu uns kam und noch nicht einmal Kroatisch konnte, hat es eiligst das Wasser abgedreht, während ich das Geschirr gespült habe, weil es dort seit einer Woche kein Glas Wasser mehr hatte“, erzählte sie.

„Die DR Kongo hat auch das winzigste Detail kontrolliert“

Auf die Frage, warum sie an die Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens glaube, verwies sie auf ihre juristische Erfahrung, aber auch darauf, dass der kongolesische Staat sie um „absolut alle Papiere“ gebeten habe. Sie erklärte, dass sie nicht darüber nachgedacht habe, dass sich Adoptionen in Afrika in einer „Grauzone“ befänden, weil sie glaube, dass die Verfassung und das Gesetz jedes Landes bei der Adoption die Interessen und das Wohl des Kindes berücksichtigen.

„DR Kongo hat mich davon überzeugt, weil man alles bis ins kleinste Detail überprüfte. Das Land hat unserem CZSS vertraut und niemanden ausgelassen, als es darum ging, unsere Eignung als Eltern des Kindes zu überprüfen“, sagte sie.

Auch die Tatsache, dass die DR Kongo das 1993 in Den Haag ausgearbeitete Übereinkommen über den Schutz und die Zusammenarbeit von Kindern bei internationalen Adoptionen nicht unterzeichnet hat, ist in den Medien problematisch. Ihr Ziel ist es, die Durchführung zwischenstaatlicher Adoptionen im besten Interesse des Kindes sicherzustellen, während die Grundrechte von Kindern geachtet werden, und ein System der Zusammenarbeit zwischen den Staaten einzurichten, das die illegale Entführung oder den illegalen Handel mit Kindern verhindert.

In Kroatien ist es 2014 in Kraft getreten, und potenzielle Adoptierende, die ein Kind aus einem anderen Land adoptieren möchten, stellen den Antrag nicht selbstständig bei den zuständigen Stellen des anderen Landes, sondern das Familienministerium MROSP erledigt das für sie.

Die Gesprächspartnerin erklärte, dass es kaum einen Unterschied macht, ob ein Land Unterzeichner der Konvention ist oder nicht, denn in beiden Fällen müssen potenzielle Adoptierende in ihrem Heimatland den „Segen“ der CZSS erhalten, d. h. eine Eignungsprüfung bestehen sowie Adoptionseignung und Berufsvorbereitung absolvieren.