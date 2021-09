Nach Mord an Ehefrau: Lebenslange Haft für Nenad L.

Der 26-jährige, serbische Staatsbürger Nenad L. wurde heute am Landesgericht Salzburg zu lebenslanger Haft verurteilt. Er soll im März seine Frau ermordet haben, während die gemeinsamen Kinder nebenan schliefen.

„Ich bereue, was ich gemacht habe“, sagte Nenad L. (26) bei der heutigen Verhandlung im Landesgericht Salzburg. Er habe die Person getötet, die er am meisten liebte und seinen Kindern die Mutter genommen. Der Serbe soll am 21. März seine 22-jährige Ehefrau in ihrer Wohnung in Salzburg mit acht Messerstichen getötet und ihre Leiche in einer Couchlade versteckt haben (KOSMO berichtete). Der 26-Jährige zeigte sich umfassend geständig. Die Geschworenen haben den Mann am Montagnachmittag wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil der Verteidiger keine Erklärung abgegeben hat.

Acht Mal zugestochen und Leiche in Couchlade versteckt

Obwohl gegen den 26-Jährigen eine einstweilige Verfügung bestand, ging er in die Wohnung seiner Frau. Dort stach er der 22-Jährigen im Streit fünf Mal mit einem zehn Zentimeter langen Keramikmesser in den Hals und hielt ihr den Mund mit der Hand zu. Als die Frau auf den Boden sackte, holte er ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser und stach ihr noch dreimal in den Brustkorb, wie Staatsanwalt Jürgen Wiener den Tathergang schilderte.

Der Angeklagte selbst erklärte über seine Dolmetscherin: „Ich habe sie geschlagen, dann hat sie mir in den Finger gebissen. Daraufhin habe ich das Messer genommen und das getan, was passiert ist.“ Während der gesamten Tat schliefen die gemeinsamen Kinder des Paares (1 und 4) im Nebenzimmer. Nach der Tat verstaute der Serbe die Leiche in einem Couchfach, machte sauber und verständigte eine Freundin, die auf die Kinder aufpassen sollte. Dann stellte er sich der Polizei.

Zuvor wegen Gewalt verurteilt

Die Bluttat ereignete sich gerade einmal einen Monat, nachdem L. wegen jahrelanger Gewalt an seiner Frau zu zwölf Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden war. Es habe wiederholt körperliche Angriffe und auch Morddrohungen gegeben – „Ich werde dich abschlachten“, zitierte der Staatsanwalt die Worte des 26-Jährigen.

Trotz einstweiliger Verfügung ging L. an jenem 21. März zur Wohnung des Opfers, die ihn hereinließ. Dort soll der Angeklagte einen Chatverlauf seiner Frau mit einem serbischen Mann auf dem Handy gelesen, sowie Kondome gefunden haben. Wut und Eifersucht sollen ihn schließlich zu der Tat getrieben haben. Vor Gericht betonte der Angeklagte, dass er seine Tat bereuen würde – Emotion zeigte er aber keine. Das Urteil – lebenslange Haft – ist nicht rechtskräftig.

Quellen und Links: