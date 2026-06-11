Nach Mord-Geständnis: Kinderprostitution mitten in Wien aufgedeckt

Ein Geständnis eines Mörders brachte ein erschreckendes Netzwerk ans Licht. Nun stehen 15 Personen im Visier der Justiz.

Ein brutales Verbrechen erschütterte im Jahr 2024 die österreichische Öffentlichkeit. Am 7. Oktober schlug ein 45-jähriger Mann in Wien-Favoriten auf einen 16-jährigen Jugendlichen ein – mit einer Axt, insgesamt 50 Mal. Danach meldete er sich bei der Polizei mit den Worten: „Da liegt ein Zerfleischter in meiner Wohnung.“

Der Teenager war dem Mann über Facebook vermittelt worden. Der 45-Jährige hatte den Burschen regelmäßig für Sex und gemeinsame Wochenenden bezahlt und dabei tiefe Gefühle für ihn entwickelt. Da der Jugendliche diese nicht erwiderte, bezahlte er diese Ablehnung mit seinem Leben.

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Erschütterndes Geständnis

Im vergangenen Juni wurde der Täter vom Wiener Landesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Kurz darauf nahm er sich in der Justizanstalt das Leben. Zuvor hatte er jedoch ein Geständnis abgelegt, das weitreichende Ermittlungen auslöste.

Demnach soll das Opfer, ein Jugendlicher aus Bulgarien, bereits im Alter von 14 Jahren von seiner eigenen Familie in einem Lokal in Wien-Margareten zur Prostitution gezwungen worden sein. Er war damit offenbar nicht der einzige Betroffene. Auch andere junge Burschen seien dort von den Lokalbetreibern seit Jahren an überwiegend ältere Männer vermittelt worden. Der 45-Jährige schilderte darüber hinaus einen Fall, in dem ein zwölfjähriges Kind an Pädophile weitergereicht worden sein soll.

Laufende Ermittlungen

Im Fokus der Ermittlungen stehen neben dem Betreiber des Cafes auch dessen Chefkellner. Die Vorwürfe umfassen Menschenhandel, die Förderung der Prostitution Minderjähriger sowie in einzelnen Fällen Pädophilie.

Die Wiener Staatsanwaltschaft führt derzeit Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 15 Beschuldigte. Als Opfer gelten mindestens 15 Personen – darunter auch der getötete 16-Jährige.