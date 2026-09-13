Nach Schuss auf Polizisten: Mann flüchtet mit demoliertem Auto (VIDEO)

Ein Angriff auf einen Polizisten, eine gestohlene Dienstwaffe, ein gekaperter Streifenwagen – Slowenien erlebte einen dramatischen Freitagmorgen.

Auf der Gorenjska-Autobahn (slowenische Autobahn Richtung Kranj/Karawanken) kam es am Freitag zu einem gefährlichen Zwischenfall, der die slowenische Polizei stundenlang in Atem hielt und weite Teile des Straßennetzes rund um Ljubljana lahmlegte. Ein 21-jähriger slowenischer Staatsbürger griff einen Polizeibeamten an, entriss ihm die Dienstwaffe und schoss auf ihn – bevor er mit einem Polizeifahrzeug flüchtete.

Der Vorfall nahm seinen Ausgang bei einem Verkehrsunfall auf der Ljubljaner Ringstraße. Der Verdächtige floh zunächst in Richtung Kranj, wo er bei der Ausfahrt Smartno von Beamten gestoppt werden sollte. Dabei eskalierte die Situation: Der 21-Jährige entriss einem der Polizisten die Dienstpistole und feuerte auf ihn.

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Festnahme in Radovljica

Der Beamte wurde schwer verletzt. Wie die Polizeidirektion Ljubljana mitteilte, sei sein Zustand jedoch stabil, er schwebe nicht in Lebensgefahr. Nach der Schussabgabe flüchtete der Verdächtige mit einem Streifenwagen. Eine groß angelegte Fahndung wurde sofort eingeleitet und führte schließlich zur Festnahme des Mannes in Radovljica – einer Kleinstadt rund 35 Kilometer nordwestlich von Ljubljana.

Filmske scene na autoputu u Sloveniji: U razbijenom autu bježao od policije pic.twitter.com/EVyr61v9g2 — Anadolu BHSC (@aa_balkans) September 11, 2026

Gegen den 21-Jährigen wurde wegen des Verdachts eines Verbrechens aus dem Kapitel gegen Leben und Körper polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und polizeilisches Anhalteverbot angeordnet.

Massive Verkehrsbehinderungen

Während der Suchaktion kam es auf der Gorenjska-Autobahn und den umliegenden Straßen zu massiven Staus und Sperrungen. Auch die Primorska-Autobahn sowie die Ljubljaner Ringstraße waren von Verkehrsbehinderungen betroffen. In Radovljica selbst wurden vorsorglich lokale Einrichtungen abgeriegelt – darunter Schulen und das Gesundheitszentrum.

Erst nachdem der Verdächtige gefasst worden war, kehrte schrittweise Normalität ein. Die Polizei sicherte und analysierte den Tatort weiterhin, was von den Anrainern Geduld erforderte.

Ein Video des Vorfalls kursiert bereits in sozialen Netzwerken.