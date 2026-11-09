Nach zehn Jahren Pause: Zugverbindung zwischen Bosnien und Kroatien kehrt zurück

Nach rund einem Jahrzehnt Stillstand kehrt der Schienenverkehr über die Grenze zurück. Ab Dezember wartet in Volinja wieder der Anschlusszug.

Die Regierung der Republika Srpska (bosnische Teilrepublik) hat am 5. November den Bahnfahrplan 2026/2027 beschlossen, der am 13. Dezember in Kraft treten soll. Künftig fahren wieder internationale Personenzüge nach Kroatien und Serbien. Auch der Regionalverkehr wird ausgebaut, unter anderem durch die Wiederinbetriebnahme der Grenzverbindung über Dobrljin-Volinja.

Verbindung nach Zagreb

Am Grenzübergang Dobrljin-Volinja sollen nach rund zehn Jahren Unterbrechung wieder Personenzüge verkehren. Vorgesehen sind täglich zwei Zugpaare zwischen Bihać und dem kroatischen Grenzbahnhof Volinja. Dort können Reisende in Züge der Kroatischen Eisenbahn Richtung Zagreb umsteigen.

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Der erste Zug fährt um 3.00 Uhr in Bihać ab und trifft um 5.25 Uhr in Volinja ein. Von Montag bis Freitag wartet dort um 5.52 Uhr der Anschlusszug nach Zagreb, der um 7.28 Uhr ankommt. Der zweite Zug verlässt Bihać um 15.20 Uhr und erreicht Volinja um 17.45 Uhr. In der Gegenrichtung sind Abfahrten um 5.35 Uhr und um 17.55 Uhr geplant. Der spätere Zug schließt an die Verbindung aus Zagreb an, die dort um 15.51 Uhr startet.

Neue Serbien-Verbindung

Gemeinsam mit Srbijavoz (serbische Staatsbahn) soll zudem eine tägliche Verbindung zwischen Zvornik Novi und Belgrad entstehen. Vorgesehen sind eine Abfahrt am Morgen in Zvornik und eine Rückfahrt am Nachmittag ab Belgrad. Im Dezember 2012 waren die internationalen Personenzüge zwischen Bosnien-Herzegowina und Serbien eingestellt worden.

Im regionalen Nahverkehr der Republika Srpska umfasst der neue Fahrplan insgesamt 13 Personenzüge. Die Betriebskosten pro Jahr werden auf rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt.

Die Strecke Bihać-Zagreb ließe sich mit nur einem Umstieg in etwa viereinhalb Stunden bewältigen, sofern die Verbindungen wie angekündigt starten.