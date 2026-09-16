Nach zwei Todesfällen: Neue Malaria-Fälle nahe Flughafen

Acht Malaria-Fälle, zwei Tote – rund um Deutschlands größten Flughafen untersuchen die Behörden ein außergewöhnlich seltenes Infektionsgeschehen.

Nach mehreren Malaria-Erkrankungen unter Beschäftigten des Frankfurter Flughafens sind nun zwei weitere Fälle im nahe gelegenen Frankfurter Stadtteil Schwanheim bekannt geworden. Die beiden Betroffenen leben innerhalb eines Radius von rund fünf Kilometern zum Flughafen, arbeiten dort jedoch nicht und waren zuvor auch nicht in einem Malaria-Endemiegebiet.

Bereits zuvor waren seit Anfang Juli sechs Personen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit am Frankfurter Flughafen an Malaria erkrankt; zwei von ihnen starben. Fünf erkrankten Anfang Juli, eine weitere Person Mitte August. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts handelt es sich bei den Infektionen um Plasmodium falciparum, den Erreger der Malaria tropica – der gefährlichsten Malaria-Form. Bei den ursprünglichen Fällen unter Flughafenbeschäftigten gilt eine mit einem Flugzeug eingeschleppte infizierte Anopheles-Mücke als wahrscheinlicher Übertragungsweg. Ob die beiden neu bekannt gewordenen Fälle in Schwanheim mit diesem Geschehen zusammenhängen, ist derzeit noch offen. Spezialuntersuchungen sollen klären, ob die Infektionen auf dieselbe Erregerquelle zurückzuführen sind.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Behördenwarnung

Gesundheitsamtsleiter Peter Tinnemann ruft Ärzt:innen und Menschen im Umfeld des Flughafens zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Bei unklarem Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden sollte auch ohne vorherige Reise in ein Malaria-Gebiet eine Infektion in Betracht gezogen werden. Im normalen Alltagskontakt wird Malaria nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Für die hier untersuchten Fälle gilt der Stich einer infizierten Mücke als entscheidender Übertragungsweg.

Das Frankfurter Gesundheitsamt hat die Kassenärztliche Vereinigung Hessen sowie die zuständigen Infektionsschutzbehörden über die neuen Fälle informiert, damit Ärzt:innen und Klinikpersonal für das ungewöhnliche Malaria-Geschehen sensibilisiert werden. Für Rückfragen steht eine eigens eingerichtete Hotline unter der Nummer 069/212-30030 zur Verfügung.

Seltenes Phänomen

Airport-Malaria ist zwar kein unbekanntes, aber ein ausgesprochen seltenes Phänomen. Auch Frankfurt war bereits früher betroffen: 2019 erkrankten zwei Flughafenbeschäftigte, 2022 wurde ein Cluster mit drei Fällen dokumentiert und 2023 folgte ein weiterer Fall.

Eine europäische Übersichtsarbeit erfasste für den Zeitraum von 1969 bis Anfang 2024 insgesamt 145 Fälle von Flughafen- und sogenannter Koffermalaria in neun europäischen Ländern. Davon wurden 105 als Flughafenmalaria eingestuft; neun der erfassten Fälle entfielen auf Deutschland. Die aktuellen Erkrankungen aus dem Jahr 2026 sind in dieser Statistik noch nicht enthalten. Gerade in den Sommermonaten, wenn die klimatischen Bedingungen das Überleben tropischer Mücken begünstigen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit derartiger Einschleppungen.