Nachbarn ignorierten Hilferufe: Vermisste Lisa (13) tot in Haus aufgefunden

Tagelang wurde nach der 13-jährigen Lisa aus Berlin gesucht. Jetzt ist das Mädchen tot. Besonders erschütternd: Anwohner wollen bereits vor dem Leichenfund Hilferufe gehört haben. Warum niemand die Polizei verständigte, ist bislang unklar.

Die seit Dienstag, dem 3. November, vermisste Lisa aus Berlin-Marzahn wurde am Sonntag tot in einem leer stehenden Haus in Altglietzen bei Bad Freienwalde in Brandenburg gefunden. Neben ihr entdeckten Polizisten einen lebensgefährlich verletzten Mann, der im Verdacht steht, für ihren Tod verantwortlich zu sein.

Der Fundort liegt mehr als 50 Kilometer von Lisas Zuhause entfernt. Das abgelegene Grundstück befindet sich nahe der polnischen Grenze in einem Dorf mit rund 400 Einwohnern.

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Anwohner berichten von Hilferufen

Besonders erschütternde Details kommen nun von Bewohnern des kleinen Ortes. Mehrere Anwohner wollen in den Tagen vor dem Leichenfund Hilferufe aus dem Bereich des verlassenen Hauses gehört haben, wie die deutsche Zeitung „Bild“ berichtet.

Demnach wurde die Polizei wegen der Hilferufe nicht verständigt. Warum niemand die Einsatzkräfte alarmierte, ist bislang unklar.

Ob die Hilferufe tatsächlich von Lisa stammten und in welchem Zusammenhang sie mit ihrem Tod stehen, ist derzeit nicht bestätigt.

Die Aussagen werfen neue Fragen auf: Was geschah in den Tagen vor dem Fund? Hätte möglicherweise früher jemand auf das Geschehen aufmerksam werden können?

Polizei durchsucht Waldstück

Am Sonntagabend nahmen die Ermittler auch ein Waldstück hinter dem Grundstück genauer unter die Lupe. Feuerwehrkräfte leuchteten das Gelände aus, während Polizisten mit Suchhunden nach möglichen Spuren suchten.

Nach Medienberichten konzentrierte sich die Suche auf eine rund 500 Meter lange Schneise, die bis zu einem Waldweg führt. Aus dieser Richtung sollen zuvor die Hilferufe gekommen sein.

Die Ermittler versuchen zu rekonstruieren, wie das Mädchen auf das Grundstück und schließlich in das leer stehende Haus gelangte. Dabei wird auch untersucht, ob Lisa das Gebäude von der Vorder- oder Rückseite erreichte.

Welche Bedeutung das Waldstück für die Ermittlungen hat, ist noch offen.

Zufallsfund im verlassenen Haus

Dass die Einsatzkräfte das Mädchen überhaupt fanden, war nach Angaben der Behörden ein Zufall.

Am Sonntagmittag war die Brandenburger Polizei wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch zu dem Grundstück gerufen worden.

Nach Informationen der „Bild“ hatte der Eigentümer einen Besichtigungstermin vereinbart. Als er am Haus eine offene Tür bemerkte, verständigte er die Polizei.

Im Inneren machten die Beamten schließlich die schreckliche Entdeckung: Sie fanden die Leiche der vermissten 13-Jährigen und einen schwer verletzten Mann.

Der Verdächtige soll sich seine Verletzungen selbst zugefügt haben. Medienberichten zufolge könnte er versucht haben, sich mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort von Polizeikräften bewacht. Sein Zustand ist kritisch. Seine Identität war zunächst nicht geklärt.

Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Rätsel um Auto mit Berliner Kennzeichen

Neben den Hilferufen sorgt eine weitere auffällige Beobachtung für Fragen.

Eine Anwohnerin berichtete der „Bild“, dass am Dienstag, dem Tag von Lisas Verschwinden, stundenlang ein goldfarbenes Auto mit Berliner Kennzeichen und eingeschaltetem Warnblinker vor dem verlassenen Gehöft gestanden habe.

Die Frau vermutete, dass es sich um einen Opel gehandelt haben könnte. Am folgenden Tag sei das Fahrzeug verschwunden gewesen.

Ob der Wagen mit dem Tod des Mädchens in Verbindung steht, ist bislang nicht geklärt.

Die Ermittler befragen Bewohner des Ortes und sichern weitere Spuren, um die Ereignisse rund um das abgelegene Anwesen zu rekonstruieren.

Lisa verschwand auf dem Schulweg

Lisa hatte am Dienstagmorgen um 7.17 Uhr die Wohnung ihrer Familie in Berlin-Marzahn verlassen. Sie wollte mit dem Bus zur Schule fahren, kam dort jedoch nie an.

Aufnahmen einer Überwachungskamera dokumentierten ihre letzten bekannten Minuten vor dem Verschwinden. Anschließend hatte sie noch Kontakt zu einer Freundin, bevor dieser abbrach.

In den folgenden Tagen suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach der Schülerin. Dabei kamen unter anderem Polizeihunde, ein Hubschrauber und eine Unterwasserdrohne zum Einsatz.

Die Ermittler gingen bereits vor dem Leichenfund davon aus, dass das Mädchen Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte und nicht freiwillig verschwunden war.

Viele Fragen noch ungeklärt

Die Berliner Mordkommission und die Staatsanwaltschaft versuchen nun herauszufinden, was Lisa seit ihrem Verschwinden widerfahren ist.

Weder die genaue Todesursache noch der Todeszeitpunkt wurden bislang bekannt gegeben. Eine für Montag angesetzte Obduktion soll weitere Erkenntnisse liefern.

Unklar ist auch, ob sich Lisa und der Tatverdächtige kannten und ob möglicherweise weitere Personen an dem mutmaßlichen Verbrechen beteiligt waren.

Besonders die Berichte über die Hilferufe und das auffällige Fahrzeug könnten für die Rekonstruktion der Ereignisse von Bedeutung sein.

Ob die 13-Jährige noch lebte, als Anwohner die mutmaßlichen Hilferufe hörten, ist derzeit völlig offen. Die Ermittlungen dauern an.