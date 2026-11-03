Nachbarschaftsstreit eskaliert: Frau mit Messer und Axt attackiert

Ein Streit unter Nachbarn eskaliert am Abend in Graz. Eine Frau kämpft um ihr Leben, der Verdächtige wählt selbst den Notruf.

Ein Nachbarschaftsstreit in Graz-Geidorf hat eine gewaltsame Wendung genommen. Ein 37-Jähriger soll seine 45 Jahre alte Nachbarin mit einem Messer und einer Axt schwer verletzt haben. Die Frau schwebt in Lebensgefahr und liegt im künstlichen Tiefschlaf.

Zwei Wohnungsnachbarn eines Mehrparteienhauses in Graz-Geidorf gerieten am 2. November gegen 18.00 Uhr aneinander. Im Zuge des Streits soll der 37-Jährige zunächst mit einem Küchenmesser auf die 45-Jährige losgegangen sein und danach eine Axt eingesetzt haben. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Frau in das LKH Graz gebracht.

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Schwere Verletzungen

Auf den Wortwechsel soll zuerst der Angriff mit dem Küchenmesser gefolgt sein, danach griff der Mann zur Axt. Die 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen an Kopf, Gesicht und Hals, dazu kamen zahlreiche Stich- und Schnittwunden am Oberkörper. Sie liegt im künstlichen Tiefschlaf, eine Einvernahme war bisher nicht möglich.

Den Notruf hatte der 37-Jährige nach der Tat selbst gewählt. Bei der Einvernahme legte er ein Geständnis ab und räumte ein, die Nachbarin mit Messer und Axt attackiert zu haben. Eine Tötungsabsicht wies er zurück.

Nach eigenen Angaben wollte er sich gegen die Frau zur Wehr setzen. Verletzungen wurden bei ihm nicht festgestellt.

Küchenmesser und Axt, die mutmaßlichen Tatwaffen, wurden am Tatort sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht.

Offene Ermittlungen

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Steiermark. Dabei geht es um das Motiv, außerdem wird im Umfeld erhoben, ob es in der Vergangenheit möglicherweise bereits Nachbarschaftsstreitigkeiten gegeben hat.

Weshalb der Streit ausbrach und was sich im Detail im Hintergrund abspielte, ist bislang nicht geklärt.