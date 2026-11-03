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Polizeieinsatz

Nächtliche Jagd in Wien: Polizei schießt nach flüchtenden Sprayern

Nächtliche Jagd in Wien: Polizei schießt nach flüchtenden Sprayern
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Nachts hallen Schreckschüsse über die Gleise in Döbling. Was die Polizei dort findet, erzählt von einer Nacht, die eskaliert.

Zwei Schreckschüsse fielen in der Nacht auf Montag bei einem Polizeieinsatz auf einem Bahnhofsareal in Wien-Döbling. Während drei mutmaßliche Sprayer entkamen, nahmen die Beamten zwei junge Männer fest.

Gegen 3 Uhr schlug ein Zeuge Alarm. Mehrere Personen sollen sich unerlaubt Zutritt zum Gelände an der Heiligenstädter Lände verschafft und Züge besprüht haben.

Als die Polizisten eintrafen, versuchten mehrere Personen, einen Absperrzaun in Richtung Heiligenstädter Straße zu überklettern. Zwei Verdächtige konnten vor Ort angehalten werden, drei weitere liefen über die Gleise in Richtung Rampengasse davon.

Schüsse und Flucht

Um die Flüchtenden zu stoppen, feuerten die Polizisten zwei Schreckschüsse ab. Die drei Personen ließen sich davon nicht aufhalten und entkamen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Bei der Festnahme der beiden Verdächtigen kam es zu Widerstand gegen die Amtshandlung. Die Männer sollen sich mit Schlägen und Tritten gegen die Beamten gewehrt haben. Einer von ihnen warf ein mobiles Baustellengitter in Richtung der Polizisten und griff in seine Jackentasche. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Pfefferspray.

Sichergestellte Gegenstände

Auf dem Areal sicherten die Ermittler zahlreiche Gegenstände: 15 Spraydosen, eine Hose, eine Jacke, eine Videokamera, mehrere Aufkleber, eine Sturmhaube, einen Schal, Mobiltelefone sowie Handschuhe mit frischen Lackspuren. Sichergestellt wurde außerdem eine Plastiktüte mit einem mutmaßlichen „Haschisch-Würfel“.

Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 17-jährigen Schweizer und einen 19-jährigen Deutschen. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Sachbeschädigungen und zu den Vorfällen während des Einsatzes sind noch im Gange.

Nach den drei Geflüchteten wird weiterhin gefahndet.

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