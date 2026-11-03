Nägel und Nadeln in Halloween-Süßigkeiten: Immer mehr Fälle in Österreich

Der Beutezug an Halloween endet für Kinder mit einem Fund, der nicht in die Tüte gehört. Gleich in mehreren Bundesländern ist Metall im Spiel.

In mehreren Bundesländern Österreichs sind Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln, Nadeln oder anderen Metallgegenständen aufgetaucht. Die Polizei ermittelt, mögliche Zusammenhänge zwischen den Fällen prüft und koordiniert das Bundeskriminalamt. Nach aktuellem Stand wurde in Österreich niemand verletzt, Hinweise auf eine Verbindung der Fälle liegen nicht vor.

Eine Elfjährige hat in Vöcklamarkt im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck nach dem Halloween-Rundgang zwei Nadeln in ihrer Beute gefunden. Die eine steckte in einem Kaubonbon, die andere in einem Schokoriegel. Das Mädchen war zwischen 18.00 und 20.00 Uhr im Gemeindegebiet unterwegs gewesen und hatte in eine der präparierten Süßigkeiten gebissen.

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Verletzungen zog es sich dabei nicht zu. Die 40 Jahre alte Mutter erstattete am späten Montagnachmittag Anzeige.

Weitere Fälle

Bereits zuvor war aus Linz-Oed ein ähnlicher Vorfall bekannt geworden, bei dem Süßigkeiten mit Nägeln präpariert worden waren. Aus der Steiermark meldete die Polizei am Abend vier bestätigte Fälle in den Bezirken Weiz und Leibnitz. Verletzt wurde dort bisher laut den Beamten niemand.

Ebenfalls am Abend kam ein weiterer Fall in Niederösterreich dazu. Im Bezirk Amstetten sind Naschereien aufgetaucht, die mit Metall präpariert waren.

Nähere Informationen wollen die Behörden am Dienstag bekanntgeben. Auch aus Deutschland wurden am Wochenende Funde von Nadeln oder anderen Metallobjekten in Halloween-Süßigkeiten gemeldet, etwa aus Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Behörden ermitteln

Im Linzer Fall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung. Zu konkreten Ermittlungsschritten hielt sich die Exekutive in Oberösterreich bedeckt. Das Bundeskriminalamt (BK), das die Fälle koordiniert und mögliche Zusammenhänge prüft, ließ wissen: „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und werden hinsichtlich möglicher Zusammenhänge durch das Bundeskriminalamt geprüft und koordiniert.“

Zugleich hielt die Behörde fest: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand würden aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den angezeigten Fällen vorliegen.“ In der Steiermark führt die Landespolizeidirektion die Ermittlungen gegen unbekannte Personen.

Das BK konkretisierte zudem seine Warnung. Die in der Halloween-Nacht gesammelten Süßigkeiten sollten vor dem Verzehr kontrolliert werden.

Das Augenmerk solle dabei laut BK „insbesondere“ darauf liegen, „ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden“. Die Behörde kündigte an, die Öffentlichkeit zu informieren, sobald neue gesicherte Erkenntnisse vorhanden sind.