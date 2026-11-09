NASA sucht neue Astronauten: Wer jetzt zum Mond will, kann sich bewerben

Die NASA öffnet die Tür zum All und wirbt auf X um frische Gesichter. Der Ruf richtet sich an alle, die höher hinauswollen.

Unter dem Motto „Das Universum ruft“ hat die NASA auf X ein Video veröffentlicht, mit dem sie neue Astronautinnen und Astronauten für sich gewinnen will.

In dem Clip sind mehrere Frauen und Männer in Astronautenkleidung zu sehen. Zu hören ist unter anderem: „Wenn du unter Druck aufblühst, wenn du Geschichte schreiben willst, dann will die NASA dich!“ Dazu heißt es: „Den typischen Astronauten gibt es gar nicht“.

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Bewerbungen für die neue NASA-Astronautenklasse müssen bis zum 3. Dezember 2026 um 23:59 Uhr Eastern Time online über USAJOBS eingereicht werden.

Isaacmans Ansage

Laut einem Bericht von NTV erklärte NASA-Chef Jared Isaacman, die ausgewählten Personen könnten „auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten“. Sie sollen außerdem helfen, „Systeme und Operationen zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mars bringen werden“. Als Voraussetzungen nannte er „technische Spitzenleistungen, gutes Urteilsvermögen, Teamarbeit und Mut“.

„Das Universum ruft“ lautet der Leitspruch des Videos, das über die Plattform X verbreitet wird. Angesprochen werden Interessierte, die Verantwortung übernehmen und im Team arbeiten können. Die zitierten Aussagen unterstreichen, wie breit gefächert die gesuchten Profile sein dürfen. Zugleich umreißen sie einen möglichen Einsatz auf dem Mond und auf lange Sicht Missionen in Richtung Mars.

Bisherige Bewerbungen

Die bislang letzte Bewerbungsrunde der NASA liegt zwei Jahre zurück. Aus dem Kreis von 8.000 Interessierten wählte die Behörde damals zehn aus, die derzeit ein Training von rund zwei Jahren durchlaufen.

Die Bestmarke bei den Bewerbungen stammt aus dem Jahr 2016, als sich mehr als 18.000 Interessierte meldeten.

Seit ihrem Bestehen hat die NASA rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt, von denen etwa 30 derzeit aktiv zur Verfügung stehen.