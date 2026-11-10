Naturwunder bei Sarajevo schreibt Geschichte: Bosnien erhält erstmals internationale Auszeichnung

Nur wenige Kilometer von Sarajevo entfernt versteckt sich eines der beeindruckendsten Naturwunder Bosnien-Herzegowinas. Ein fast 100 Meter hoher Wasserfall, dichte Wälder und eine außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt machen das Gebiet zu einem besonderen Ausflugsziel. Jetzt wurde es international ausgezeichnet, als erstes Naturreiseziel des Landes überhaupt in dieser Kategorie.

Bosnien-Herzegowina ist für seine beeindruckenden Landschaften bekannt. Doch während Orte wie Mostar oder die Wasserfälle von Kravica längst internationale Touristen anziehen, gibt es auch unmittelbar vor den Toren Sarajevos außergewöhnliche Naturgebiete. Eines davon hat nun einen besonderen internationalen Erfolg erzielt: Das Naturdenkmal Skakavac wurde mit dem Green Destinations Bronze Award ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde Ende Oktober 2026 bei einer internationalen Konferenz im slowenischen Kranj offiziell überreicht. Damit erhielt erstmals eine Destination aus Bosnien-Herzegowina diese Anerkennung.

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Ein 98 Meter hoher Wasserfall vor den Toren Sarajevos

Der Wasserfall Skakavac liegt rund zwölf Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Sarajevo, oberhalb der Ortschaft Nahorevo.

Mit einer Höhe von 98 Metern gehört er zu den höchsten Wasserfällen Bosnien-Herzegowinas.

Anders als bei besonders wasserreichen Wasserfällen fällt das Wasser hier nicht als gewaltiger Strom in die Tiefe. Es fließt über eine steile Felswand und verteilt sich dabei in zahlreiche kleinere Wasserläufe und feine Tropfen.

Besonders eindrucksvoll ist das Naturschauspiel im Winter. Bei ausreichend tiefen Temperaturen gefriert das Wasser teilweise und bildet außergewöhnliche Eisformationen entlang der Felswand.

Doch der Wasserfall ist nur ein Teil des geschützten Gebietes.

Auf einer Fläche von rund 14,3 Quadratkilometern erstrecken sich Wälder, Berglandschaften, Quellen und zahlreiche Wanderwege. Die Region ist für ihre große biologische Vielfalt bekannt, darunter seltene und teilweise nur in bestimmten Gebieten vorkommende Pflanzenarten.

Warum die internationale Auszeichnung besonders ist

Hinter dem Green Destinations Bronze Award steht ein internationales Programm, das Reiseziele nach Nachhaltigkeitskriterien bewertet.

Dabei geht es nicht darum, welcher Wasserfall am schönsten aussieht oder welcher Ort die meisten Touristen anzieht.

Bewertet werden vielmehr der Schutz natürlicher Ressourcen, der Umgang mit Besuchern, die Einbindung der lokalen Bevölkerung und die nachhaltige Entwicklung des Tourismus.

Für Skakavac wurden insbesondere die Bemühungen der kantonalen Verwaltung für geschützte Naturgebiete in Sarajevo anerkannt.

Deren Mitarbeiter kümmern sich unter anderem um die Erhaltung der Natur, die Überwachung des Gebietes, die Besucherlenkung und den Ausbau geeigneter touristischer Angebote.

Die Auszeichnung wurde bereits im August bekannt gegeben. Während der Green-Destinations-Konferenz vom 27. bis 29. Oktober in Slowenien erfolgte die offizielle Übergabe an den Direktor der zuständigen Einrichtung, Asad Jelešković.

Damit ist Skakavac nach Angaben der Verwaltung derzeit die einzige Destination in Bosnien-Herzegowina mit einem Green Destinations Award.

Ein wichtiger Schritt für den Tourismus des Landes

Für Bosnien-Herzegowina ist die Anerkennung auch deshalb interessant, weil sich das Land zunehmend als Naturreiseziel positionieren möchte.

Neben den bekannten historischen Städten verfügt es über Nationalparks, Flüsse, Wasserfälle, Berglandschaften und weitgehend unberührte Waldgebiete.

Gerade für Besucher, die nicht ausschließlich klassische Sehenswürdigkeiten besichtigen möchten, ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten.

Skakavac zeigt, dass international anerkannter Naturtourismus auch unmittelbar außerhalb einer Hauptstadt möglich ist.

Die Auszeichnung ist allerdings kein UNESCO-Welterbestatus und bedeutet auch nicht, dass Skakavac zum schönsten Wasserfall der Welt gewählt wurde.

Der Bronze Award bestätigt vielmehr, dass das Gebiet bereits bestimmte internationale Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt.

Die Verwaltung möchte künftig weitere Verbesserungen umsetzen und langfristig höhere Auszeichnungsstufen erreichen.

Vorsicht: In Bosnien gibt es zwei Wasserfälle namens Skakavac

Eine Besonderheit sorgt bei Reisenden immer wieder für Verwechslungen.

In Bosnien-Herzegowina existieren nämlich zwei bekannte Wasserfälle mit dem Namen Skakavac.

Der jetzt ausgezeichnete Wasserfall befindet sich nördlich von Sarajevo im gleichnamigen Naturdenkmal.

Ein weiterer Skakavac liegt im Urwald Perućica innerhalb des Nationalparks Sutjeska, nahe der Grenze zu Montenegro.

Dieser Wasserfall ist ungefähr 75 Meter hoch und befindet sich in einem streng geschützten Naturgebiet.

Wer einen Besuch plant, sollte deshalb genau darauf achten, welcher Skakavac gemeint ist. Die Zugangsbedingungen unterscheiden sich erheblich.

So erreicht man das ausgezeichnete Naturgebiet

Von Sarajevo führt die Anreise zunächst in Richtung Nahorevo. Von dort geht es über Wanderwege weiter zum Naturdenkmal.

Je nach Ausgangspunkt müssen Besucher mehrere Kilometer zu Fuß zurücklegen. Wer mit dem Auto näher an den Eingang fährt, sollte beachten, dass die Parkmöglichkeiten begrenzt sind.

Auch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis Nahorevo ist möglich. Anschließend folgt ein längerer Fußweg.

Für einen Besuch empfiehlt sich festes Schuhwerk. Besonders im Herbst und Winter können die Wege durch Nässe, Schnee oder Eis rutschig werden.

Die Landschaft eignet sich vor allem für Wanderer und Naturliebhaber, die genügend Zeit für den Weg durch das Schutzgebiet einplanen.

Bosniens Natur bekommt internationale Aufmerksamkeit

Mit der Auszeichnung erhält ein bislang international weniger bekanntes Naturgebiet zusätzliche Aufmerksamkeit.

Gleichzeitig zeigt der Erfolg, dass der Schutz von Landschaften und ihre touristische Nutzung miteinander vereinbar sein können, vorausgesetzt, die Besucherströme werden verantwortungsvoll gelenkt.

Für die zuständige Verwaltung ist der Bronze Award deshalb nicht nur eine Anerkennung der bisherigen Arbeit, sondern auch ein Ansporn, den Naturschutz weiterzuentwickeln.

Und für Bosnien-Herzegowina ist es ein weiterer Beleg dafür, dass das Land weit mehr zu bieten hat als seine bekannten Städte: Naturgebiete, die zunehmend auch international Anerkennung finden.