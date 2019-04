NBA: Vlade Divac wird in die Hall of Fame berufen!

2019 soll der ehemalige serbische Basketballspieler und derzeitige General Manager der Sacramento Kings als neunter europäischer Spieler in die Hall of Fame aufgenommen werden.

Wie der Sportmedienkonzern ESPN berichtet soll der US-amerikanische Sportkolumnist Adrian Wojnarowski aus internen Quellen erfahren haben, dass Divac in die Basketball Hall of Fame berufen werden soll.

Der 51-Jährige ist derzeit als General Manager für die Basketball-Mannschaft aus der nordamerikanischen Basketballliga NBA Sacramento Kings tätig. Sowohl mit Jugoslawien als auch mit Serbien und Monetenegro gewann er zwei WM-Titel und spielte 16 Jahre in der NBA.

Remember, Divac and Webber are finalists in different categories. Webber, North American group; Divac, International. Every year, there’s one international inductee slotted into Springfield. Divac’s international resume is Hall-worthy on its own — even if he never came to NBA. https://t.co/AId38ikUr7

