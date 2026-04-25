Netanjahus vierte OP seit 2022: Prostata-Krebs im Frühstadium

Benjamin Netanjahu kämpft nicht nur politisch – nun wurde bekannt, dass der israelische Premier erneut unters Messer musste.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich einem Eingriff zur Entfernung eines bösartigen Prostatatumors unterzogen. Bei einer routinemäßigen Kontrolluntersuchung sei „ein kleiner Fleck von weniger als einem Zentimeter auf der Prostata“ festgestellt worden, teilte der 76-Jährige am Freitag mit. Weitere Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich „um einen bösartigen Tumor im frühen Stadium handelte, ohne Metastasen“ handle.

Der Tumor sei „ohne Spuren zu hinterlassen“ beseitigt worden, schrieb Netanjahu auf der Plattform X. Den genauen Zeitpunkt der Operation nannte er nicht.

Mehrfache Eingriffe

Bereits im Dezember 2024 war der Ministerpräsident wegen einer damals noch gutartigen Prostatavergrößerung operiert worden, seitdem lässt er sich regelmäßig medizinisch kontrollieren. Seit seiner Rückkehr ins Amt im Dezember 2022 musste Netanjahu mehrfach stationär behandelt werden: Im Juli 2023 erhielt er einen Herzschrittmacher, im März 2024 wurde er wegen eines Leistenbruchs operiert.