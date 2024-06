Neue Casino-Konzessionen werden vom Schweizer Staat vergeben

Ab 2025 wird es in der Schweiz einige Veränderungen in der Welt der Casinos geben, was an den neuen Konzessionen liegt. Die Lizenzen werden dabei für 20 Jahre gültig sein, sodass für die Casinos eine gewisse Plansicherheit besteht.

Diese Entscheidung hat weitreichende Auswirkungen auf die Glücksspielbranche in der Schweiz und stellt sicher, dass die Casinos weiterhin einen hohen wirtschaftlichen Nutzen bieten und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Spielerschutzmaßnahmen einhalten. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die neuen Entwicklungen.

Neue Online Casinos

Mit der neuen Konzessionsrunde hat der Bundesrat entschieden, die Anzahl der Online Casinos Schweiz von bisher 10 auf 12 zu erhöhen. Diese Entscheidung unterstreicht die wachsende Bedeutung des Online-Glücksspiels in der Schweiz und trägt der zunehmenden Nachfrage nach digitalen Glücksspielangeboten Rechnung.

Die bestehenden 10 Online-Casinos, die ihre Lizenzen erneuern konnten, sind:

Grand Casino Baden AG

Airport Casino Basel AG

Grand Casino Kursaal Bern AG

Casino Davos AG

Casino Interlaken AG

Casino Lugano SA

Grand Casino Luzern AG

Casino du Lac Meyrin SA

Casino de Montreux SA

Casino Zürichsee AG (Pfäffikon)

Zusätzlich haben zwei neue Anbieter die Erlaubnis erhalten, Online-Casino-Dienste anzubieten:

Casinò Locarno SA

Casino St. Moritz AG

Diese Erweiterung spiegelt die Bemühungen der Schweizer Regierung wider, den Online-Glücksspielmarkt zu regulieren und sicherzustellen, dass alle Anbieter strenge Richtlinien für den Spielerschutz und die finanzielle Transparenz einhalten. Die Online Casinos müssen nachweisen, dass sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, einen glaubwürdigen Geschäftsplan vorlegen und ein Programm mit sozialen Maßnahmen zum Schutz der Spieler implementieren.

Landbasierte Casinos

Die Anzahl der landbasierten Casinos in der Schweiz wird von 21 auf 22 erhöht. Die neuen Konzessionen treten ab dem 1. Januar 2025 in Kraft und sind für eine Dauer von 20 Jahren gültig. Von den 22 vergebenen Konzessionen entfallen 10 auf A-Konzessionen und 12 auf B-Konzessionen. Diese Unterscheidung basiert auf verschiedenen Kriterien wie der Größe des Casinos und der Höhe der Einsätze, die die Spieler tätigen können.

Bestehende Casinos

Insgesamt haben 20 Casino eine neue Lizenz erhalten. Einige davon sind die nachfolgenden Casinos:

Casino Interlaken

Grand Casino Luzern

Casino Pfäffikon (Zürichsee)

Casino St. Moritz

Casino St. Gallen

Casino Zürich

Neue Standorte

Neu hinzu kommen zwei Standorte:

Swiss Casinos Winterthur AG (ersetzt Casino Schaffhausen)

Projet Casino Prilly SA (in der Region Lausanne)

Diese neuen Konzessionen wurden vergeben, um sicherzustellen, dass die geografische Verteilung der Casinos in der Schweiz den Marktbedürfnissen entspricht und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile für die Regionen bietet.

Verfahren zur Neukonzessionierung

Der Prozess der Neukonzessionierung begann mit der Entscheidung des Bundesrats im Jahr 2022, insgesamt 23 Konzessionen (10 A-Konzessionen und 13 B-Konzessionen) neu zu vergeben. Die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) wurde mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens beauftragt, das am 1. Juni 2022 startete. Bis zum 31. Oktober 2022 wurden insgesamt 29 Konzessionsgesuche eingereicht.

Die ESBK prüfte die Gesuche anhand strenger Kriterien, die in Artikel 8 des Glücksspielgesetzes festgelegt sind. Diese umfassen organisatorische, finanzielle und sicherheitsrelevante Aspekte sowie Maßnahmen zum Schutz der Spieler. Nach der Prüfung stellte sich heraus, dass 28 Gesuche die formalen Anforderungen erfüllten, wobei das Gesuch für die Zone Schaffhausen aufgrund von Unvollständigkeiten nicht berücksichtigt wurde.

In Zonen, in denen es mehrere Bewerber gab, wurden die Gesuche nach qualitativen Unterschieden bewertet, um den am besten geeigneten Anbieter auszuwählen. Diese Bewertung erfolgte anhand eines Punktesystems, bei dem Aspekte wie Spielerschutz und wirtschaftliche Zweckmäßigkeit gleichermaßen gewichtet wurden.

Bedeutung der neuen Konzessionen

Die Vergabe der neuen Konzessionen hat weitreichende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Die Casinos in der Schweiz sind wichtige Arbeitgeber und tragen erheblich zur regionalen Wirtschaft bei. Sie bieten insgesamt rund 3000 Arbeitsplätze und generieren jährlich Millionenbeträge an Steuereinnahmen, die größtenteils in die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) fließen.

Darüber hinaus hat die ESBK festgestellt, dass die Schweizer Casinos wirksame Maßnahmen zum Schutz vor Spielsucht implementiert haben, was ein zentraler Bestandteil der Konzessionsanforderungen ist. Diese Maßnahmen umfassen unter anderem Selbstsperren, Informationskampagnen und die Zusammenarbeit mit Beratungsstellen.

Fazit

Die Neuvergabe der Casino-Konzessionen in der Schweiz stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Zukunft der Glücksspielbranche im Land zu sichern. Durch die Erhöhung der Anzahl der landbasierten und Online-Casinos wird der Markt den aktuellen Bedürfnissen angepasst, während gleichzeitig hohe Standards für Spielerschutz und finanzielle Integrität gewährleistet werden. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich diese Veränderungen auf die Glücksspiellandschaft und die regionale Wirtschaft auswirken werden.