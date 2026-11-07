Neue Daten zeigen: Der Wohnungsengpass von morgen entsteht schon heute

Wer derzeit nach einer Wohnung sucht, spürt das Problem oft ganz praktisch: Passt die Größe, stimmt die Lage und bleibt nach der Miete noch genug Geld zum Leben? Die am Freitag, 6. November, veröffentlichten Daten von Statistik Austria zeigen, warum die Frage nach ausreichend Wohnraum auch in den kommenden Jahren wichtig bleiben dürfte.

So wenige Neubauwohnungen wie seit 2011 nicht mehr

Im Jahr 2025 wurden österreichweit 48.597 neue Wohnungen fertiggestellt. Darunter waren 34.217 Wohnungen in neu errichteten Gebäuden, rund 20 Prozent weniger als 2024. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der vergleichbaren Zeitreihe 2011. Auf dem Höhepunkt 2021 waren es noch 62.091 gewesen, der Neubau ist seither um rund 45 Prozent eingebrochen.

Die übrigen 14.380 Wohnungen entstanden durch An-, Auf- und Umbauten bestehender Gebäude. Die Unterscheidung ist wichtig: Insgesamt wurden also deutlich mehr als 34.000 Wohnungen geschaffen. Der historische Tiefstand betrifft ausschließlich neue Gebäude.

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Der Engpass von morgen entsteht schon heute

Was heute fertig wird, wurde meist vor Jahren geplant und bewilligt. Und gerade dort sieht es weiterhin schwach aus: 2025 wurden nur 31.979 Wohnungen in neuen Gebäuden genehmigt, um 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Im zweiten Quartal 2026 lagen die gesamten Bewilligungen einschließlich Umbauten mit 11.316 ebenfalls rund 7,7 Prozent unter dem Vorjahresquartal.

Statistik Austria rechnet deshalb auch in den kommenden Jahren mit schwächeren Fertigstellungszahlen. Eine Baubewilligung ist allerdings noch keine fertige Wohnung. Ebenso wenig bedeutet ein bundesweiter Rückgang, dass in jedem Bezirk dieselbe Knappheit herrscht.

Bis 2030 kommen weitere Haushalte dazu

Dazu kommt eine Entwicklung, die leicht übersehen wird: Laut Haushaltsprognose von Statistik Austria könnte die Zahl der Privathaushalte von rund 4,17 Millionen im Jahr 2025 auf 4,28 Millionen bis 2030 steigen. Das wären etwa 111.600 zusätzliche Haushalte. Besonders stark wächst laut Prognose die Zahl der Menschen, die allein wohnen.

Damit verändert sich auch der Bedarf an Wohnungen. Doch die 111.600 zusätzlichen Haushalte sind nicht automatisch 111.600 fehlende Wohnungen. Ob und wo es tatsächlich eng wird, hängt ebenso von frei werdenden Bestandswohnungen, Leerstand, Umzügen und der regionalen Nachfrage ab.

Warum ein Umzug schnell teuer werden kann

Für Familien ist nicht nur die Zahl der Wohnungen entscheidend, sondern auch der Preis. Nach den Wohnkostendaten für 2025 kosteten Hauptmietwohnungen bei einer Vertragsdauer von unter zwei Jahren durchschnittlich 12,40 Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebskosten. Bei Verträgen, die seit mindestens 30 Jahren bestehen, waren es 6,50 Euro.

Bei einer rechnerischen Wohnfläche von 70 Quadratmetern entspricht das 868 statt 455 Euro monatlich, eine Differenz von 413 Euro. Das ist ein Vergleich statistischer Durchschnittswerte, kein Preisvergleich zweier identischer Wohnungen. Lage, Ausstattung und Mietsegment spielen ebenfalls eine Rolle.

Besonders schwer wiegt das für Alleinerziehende. Laut Statistik Austria verwendeten Ein-Eltern-Haushalte 2025 im Mittel 29 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die gesamten Wohnkosten; österreichweit waren es 15 Prozent.

Wien zeigt, wie unterschiedlich der Markt ist

In Wien wurden 2025 insgesamt 11.081 Wohnungen fertiggestellt, einschließlich Umbauten, mehr als in jedem anderen Bundesland. Doch pro 1.000 Einwohner waren Tirol und das Burgenland bei den Fertigstellungen vorne. Große absolute Zahlen bedeuten also nicht automatisch eine entspannte Wohnungssuche.

Wer umziehen muss, sollte deshalb nicht nur Inseratsmieten vergleichen, sondern auch Betriebskosten, Kaution, Eigenmittel bei Genossenschaften, Verkehrsanbindung und mögliche Wohnbeihilfen prüfen.

Die neuen Zahlen beweisen keine bevorstehende Mietexplosion. Sie zeigen aber, warum leistbarer Wohnraum für viele Haushalte zu einer der entscheidenden Fragen der nächsten Jahre wird.