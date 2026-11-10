Neue FinanzOnline-Regeln: Was sich ab 2027 ändert

Ab 2027 gelten in Österreich neue Regeln für FinanzOnline. Der bisherige Zugang wird schrittweise abgeschafft, bei bestimmten Fehlern drohen sogar Strafen von bis zu 700 Euro.

Mit 1. Jänner 2027 treten in Österreich neue Regeln für FinanzOnline in Kraft. Die ID Austria wird zum bevorzugten Zugang zum Steuerportal, während bisherige Benutzernamen und Passwörter für Privatpersonen schrittweise auslaufen. Gleichzeitig wird genauer vorgeschrieben, über welche Funktionen Anträge und andere Eingaben an das Finanzamt übermittelt werden müssen. Ein sofortiger Umstieg für alle Nutzer ist jedoch nicht vorgesehen.

Veröffentlicht wurde die FinanzOnline-Verordnung 2027 im September 2026 im Bundesgesetzblatt. Sie löst die Regelung aus dem Jahr 2006 ab. Für rund 130 Arten von Eingaben schreibt sie künftig jeweils eine bestimmte Funktion vor. Die bislang mögliche schriftliche Anmeldung per Fax entfällt.

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Für zahlreiche steuerliche Anliegen müssen künftig die dafür vorgesehenen Funktionen in FinanzOnline verwendet werden. Die allgemeine Funktion „Sonstige Anbringen und Anfragen“ ist nur zulässig, wenn keine eigene Funktion zur Verfügung steht oder Begründungen und Beilagen aus technischen Gründen gesondert übermittelt werden müssen. Bei Eingaben, für die eine ausdrückliche elektronische Übermittlungspflicht besteht, kann ein wiederholter Verstoß mit einer Mutwillensstrafe von bis zu 700 Euro geahndet werden. Voraussetzung ist, dass das Finanzamt zuvor schriftlich zur Einhaltung der Vorgaben aufgefordert und ausdrücklich vor einer solchen Strafe gewarnt hat.

Neue Anmeldewege

Für die Anmeldung stehen ab 2027 drei Wege offen: die ID Austria, die elektronische Identität eines anderen EU-Landes mit hohem Sicherheitsniveau oder Zugangsdaten, die durch einen zweiten Authentifizierungsfaktor ergänzt werden, etwa durch einen Code aus einer App. Für klassische Zugangsdaten ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereits seit 1. Oktober 2025 verpflichtend. Wer sich mit der ID Austria anmeldet, braucht keinen zusätzlichen Code.

Für zahlreiche Verfahren legt die Verordnung eine konkrete Online-Funktion fest. Das betrifft vor allem Fälle, in denen die elektronische Übermittlung vorgeschrieben ist. Die Arbeitnehmerveranlagung lässt sich weiterhin auch auf Papier mit dem Formular L 1 einbringen.

Neue klassische Zugangsdaten bekommen Privatpersonen ab 2027 nur noch in Ausnahmefällen, etwa wenn eine ID Austria nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Daneben erhalten auch berufsmäßige Vertreter wie Steuerberater solche Zugangsdaten.

Bestehende Zugangsdaten von Privatpersonen sollen ab 1. Oktober 2029 außer Kraft gesetzt werden. Liegt bereits eine ID Austria vor, können die alten Daten auch früher deaktiviert werden.

Umstieg auf ID Austria

Wer FinanzOnline noch mit klassischen Zugangsdaten nutzt, sollte rechtzeitig auf die ID Austria umsteigen. Sie ist kostenlos und kann ab 14 Jahren bei Passbehörden, vielen Gemeinden, Landespolizeidirektionen oder nach Terminvereinbarung beim Finanzamt beantragt werden.

Erforderlich sind ein amtlicher Lichtbildausweis, ein Smartphone und gegebenenfalls ein aktuelles Passfoto. Für die spätere Nutzung ist ein Smartphone nicht zwingend, alternativ steht ein FIDO-Sicherheitsschlüssel zur Verfügung, der je nach Modell rund 30 bis 70 Euro kostet.

Seit Jänner 2026 gibt es außerdem die Möglichkeit, eine volljährige Vertrauensperson als unentgeltliche Vertretung in FinanzOnline einzusetzen. Das Angebot richtet sich an volljährige, voll handlungsfähige Personen, die ausschließlich Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit oder Pensionen beziehen. Die bevollmächtigte Person kann steuerliche Angelegenheiten übernehmen und muss sich selbst mit ID Austria oder einem anerkannten EU-Login anmelden. Die vertretene Person benötigt dafür keinen eigenen FinanzOnline-Zugang. Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden.

Die Weitergabe eigener Zugangsdaten ist nicht erlaubt.