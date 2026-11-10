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Neueröffnung

Neue Hofer-Filiale eröffnet: Hier ist Einkaufen auch sonntags möglich

Neue Hofer-Filiale eröffnet: Hier ist Einkaufen auch sonntags möglich
(FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Hofer eröffnet in Tirol eine neue Filiale mit einer Besonderheit. Kunden sollen dort künftig auch an Sonn- und Feiertagen einkaufen können.

Am Donnerstag, dem 12. November, sperrt in Kirchberg in Tirol eine neue Filiale des Diskonters Hofer auf. Der Markt nimmt in der Gemeinde den Betrieb auf und erweitert damit das vorhandene Einkaufsangebot für die Kundschaft.

In der Filiale arbeiten insgesamt 14 Mitarbeiter. Zusätzlich zum regulären Sortiment gibt es eine Pfandrücknahmestation sowie eine Ladestation für Elektroautos. Durch den weiteren Standort wird die Nahversorgung für Einheimische und Touristen in Kirchberg in Tirol ausgebaut.

Neuer Standort

Hofer zieht in die Räumlichkeiten in der Brixentaler Straße 17b in Kirchberg in Tirol ein.

Öffnungszeiten

Laut einem Bericht von „Heute“ soll die neue Hofer-Filiale von Montag bis Freitag jeweils 7.15 bis 19 Uhr und samstags von 7.15 bis 18 Uhr geöffnet sein. Besonders ungewöhnlich sind die angekündigten saisonalen Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. Im Sommer soll die Filiale von 8 bis 14 Uhr und im Winter von 12 bis 18 Uhr öffnen. Da die Öffnungstage von der jeweiligen Saison abhängen, empfiehlt sich vor dem Einkauf ein Blick auf die aktuellen Angaben im offiziellen Hofer-Filialverzeichnis.

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KO KOSMO-Redaktion
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