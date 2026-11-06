Neue Militärflugzeuge für Serbien – Tschechien meldet Verkauf von sechs Jets

Prag spricht von einem Deal, Belgrad schweigt. Sechs Jets sollen den Besitzer wechseln, doch der Hersteller bremst bei der Bestätigung.

Tschechiens Premier Andrej Babis hat den Verkauf von sechs Maschinen des Typs L-39 Skyfox an Serbien verkündet. Eine offizielle Bestätigung aus Belgrad gibt es bislang nicht, und der Hersteller Aero Vodochody spricht lediglich von einem übermittelten Angebot.

Babis äußerte sich beim Prague Security Dialogue in Prag zu dem Geschäft. Man habe es geschafft, Serbien sechs dieser Flugzeuge zu verkaufen, sagte er.

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Zudem seien auch Maschinen vom Typ L-410 abgesetzt worden. Ob sich der Verkauf der L-410 ebenfalls auf Serbien bezieht, geht aus seiner Aussage nicht hervor. Der Sprecher von Aero Vodochody, Lukas Hora, bestätigte, dass ein Angebot übermittelt wurde.

Dessen Wert nannte er nicht, einen Vertragsabschluss bestätigte er ebenso wenig. Auch das serbische Verteidigungsministerium und die serbische Armee äußerten sich nicht zu einem möglichen Vertrag.

Frühere Gespräche

Über eine mögliche Anschaffung hatte Babiš bereits im Juli bei einem Besuch in Belgrad gesprochen. Dort traf er den damaligen Präsidenten Aleksandar Vučić und Premier Đuro Macut. Zu seiner Delegation zählten auch Vertreter von Aero Vodochody. Der Hersteller erklärte damals, zu weiteren Gesprächen über eine mögliche Lieferung bereit zu sein.

Im März war die Skyfox Angehörigen der Luftwaffe und der Luftabwehr der serbischen Armee auf dem Militärflugplatz Batajnica nahe Belgrad präsentiert worden. Das tschechische Militärportal Armádní noviny führt aus, die neuen Maschinen könnten die in die Jahre gekommenen Schul- und Kampfflugzeuge vom Typ Soko G-4 Super Galeb ersetzen.

Neue Schulflugzeuge braucht Serbien zudem für die Ausbildung jener Piloten, die auf die 12 französischen Rafale umsteigen sollen. Dass die Wahl tatsächlich auf die Skyfox als Nachfolger der G-4 gefallen ist, hat Belgrad bislang nicht offiziell bestätigt.

Weitere Abnehmer

Neben Serbien interessieren sich auch andere Länder für die Flugzeuge. Ungarn und Vietnam haben bereits Maschinen bestellt. Auch Armenien dürfte künftig Skyfox-Flugzeuge erhalten. Im Oktober wurden bei einem Besuch des armenischen Verteidigungsministers beim Hersteller Aero Vodochody bereits Maschinen mit armenischen Hoheitszeichen gezeigt. Berichten zufolge könnten bis zu vier Flugzeuge geliefert werden. Eine offizielle Bestätigung der Stückzahl gibt es bislang nicht. Im September kündigte Babiš an, Bulgarien acht Maschinen anbieten zu wollen. Außerdem überreichte er dem polnischen Premier Donald Tusk ein Angebot.

Die L-39 Skyfox, früher unter der Bezeichnung L-39NG bekannt, ist die neue Generation des Schulflugzeugs L-39 Albatros. Angetrieben wird sie von einem amerikanischen Strahltriebwerk des Typs Williams FJ44-4M.

Aero Vodochody entwickelt darüber hinaus das Modell Drone Hunter, das zum Abfangen unbemannter Fluggeräte vorgesehen ist.

Die finanziellen Details eines möglichen Geschäfts mit Serbien, darunter Preis, Lieferfristen und Begleitausrüstung, sind nicht veröffentlicht.