Neue Regeln beim Geldabheben – das ändert sich 2027

Geld abheben, ohne etwas einzukaufen: Das könnte für Bankkunden in Österreich bald möglich werden. Eine geplante EU-Reform soll den Zugang zu Bargeld erleichtern und gleichzeitig für mehr Transparenz bei Bankomatgebühren sorgen.

Immer mehr Bankfilialen schließen und auch Geldautomaten verschwinden vielerorts. Besonders in ländlichen Regionen wird es dadurch schwieriger, Bargeld zu beheben. Die EU will deshalb zusätzliche Möglichkeiten schaffen: Künftig sollen auch Supermärkte, Bäckereien und andere Geschäfte Bargeld auszahlen dürfen – selbst wenn Kunden dort nichts einkaufen.

Bargeld bis 150 Euro ohne Einkauf

Nach den geplanten EU-Vorgaben sollen Kunden in teilnehmenden Geschäften zwischen 100 und 150 Euro Bargeld abheben können, ohne dafür etwas kaufen zu müssen. Die Auszahlung soll über eine Bankomatkarte und die Eingabe des PIN-Codes erfolgen.

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Allerdings bleibt das Angebot freiwillig. Kein Geschäft wird dazu verpflichtet, Bargeld auszuzahlen. Außerdem hängt die Möglichkeit einer Abhebung davon ab, ob ausreichend Bargeld in der Kassa vorhanden ist. Ein flächendeckendes Angebot ist daher nicht garantiert.

Mehr Transparenz bei Bankomatgebühren

Auch bei herkömmlichen Bankomaten sind Änderungen vorgesehen. Kunden sollen künftig bereits vor der Bestätigung einer Abhebung über sämtliche anfallenden Gebühren informiert werden. Das betrifft insbesondere zusätzliche Entgelte von unabhängigen Bankomatbetreibern.

Auch mögliche Wechselkursaufschläge bei Abhebungen in Fremdwährungen sollen klar und verständlich angezeigt werden. Dadurch können Bankkunden besser entscheiden, ob sie die Transaktion durchführen oder abbrechen möchten.

Kommt die Reform bereits 2027?

Die EU-Institutionen erzielten bereits am 27. November 2025 eine vorläufige Einigung über die neuen Vorschriften. Inzwischen hat der Rat der Europäischen Union am 29. Oktober 2026 seinen Standpunkt in erster Lesung angenommen. Die abschließende Zustimmung des Europäischen Parlaments steht allerdings noch aus.

Ein Start der neuen Regelungen im Jahr 2027 ist daher möglich, aber noch nicht garantiert. Entscheidend sind die endgültige Verabschiedung und die anschließenden Fristen für die Anwendung der Vorschriften. Bis dahin gelten die bisherigen Bestimmungen.