Neue Single, neuer Name: Sängerin Azrah präsentiert sich im neuen Licht

Die Wiener Singer-Songwriterin mit bosnischen Wurzeln, Azra Halilović, hat ihren Künstlernamen geändert und möchte als Mari A durchstarten. 2016 überzeugt sie mit Talent und starker Stimme mit ihrem Song „The One“ beim österreichischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. KOSMO hat das Stimmwunder zum Interview getroffen.

KOSMO: Was bedeutet dein neuer Name und wie kam es zur Namensänderung?

Maria A: Der Name Azra ist mein persönlicher Name, den ich privat sehr gerne behalten möchte. Wir leben in Zeiten, in denen wir mit unserem Privatleben und mit uns selbst auf allen Social-Media-Plattformen sehr extrovertiert sind. Wir teilen unser Leben immer mehr in sozialen Netzwerken und sind immer weniger privat. Da mein Name, meine Herkunft und mein Leben mit meiner Musik und meiner Kunst vertauscht wurden, entschied ich mich für diesen bedeutenden Schritt in meiner Musikkarriere. Ein weiterer Grund war, dass viele Menschen, wegen den Namen, in einen Topf werfen und bestimmte Erwartungshaltungen beim Musikgenre erwarten, wie zB. dass ich bestimmte Songs aus dem Balkanraum singe. Dabei komponiere ich selbst Lieder und schreibe meine Texte in Eigenregie. Mir ist wichtig, mich durch die Musik ohne Vorurteile und Grenzen ausdrücken zu können. Meine Musik soll alle Menschen erreichen, weshalb ich auch auf Englisch singe.

Wie wichtig ist ein Künstlername und was bedeutet dein neuer Name?

Ein Künstlername hat den Vorteil, dass man privat anonym bleiben kann. Wir teilen bestimmte Seiten unseres Lebens mit einer Community. Nach einiger Zeit merkte ich, dass meine Privatperson immer mit meiner Musik verwechselt wurde. Der Künstlername bedeutet für mich einfach, dass ich unter dem Namen meine Songs und meine Musik veröffentlichen kann, ohne vorher ein Stempel aufgedruckt zu bekommen. Der Weg zum neuen Namen war auch ziemlich einfach. „Azra“ bedeutet gleichzeitig Maria (abgeleitet von der Jungfrau Maria). Es hat nicht lange gedauert, bis ich meinen Künstlernamen Mari A gefunden habe.

Welche Projekte bzw. Songs können wir von dir erwarten?

Ich schreibe schon seit Jahren meine eigenen Songs. Seit Monaten war ich damit beschäftigt, die richtigen Personen für meinen Musik-Stil zu finden. Ich arbeite unter Hochdruck an einer EP, wo ich die erste Single „Can’t breathe“ im November veröffentliche. Hier arbeite ich mit einem jungen DJ Alex Stan zusammen und dem Produzent Arpad Hadnagy. Parallel habe ich auch in Sarajevo mit dem Produzenten Mahir Sarihodzic, der auch Dino Merlin produziert, eine Zusammenarbeit begonnen. Ich denke hier grenzenübergreifend und möchte auch, dass man das in meiner Musik hört, dass verschiedene Pop-Elemente ineinander fließen.

Wo findest du Inspiration für deine Songs?

Hauptsächlich bei Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten und Situationen. Beispielsweise haben es Singles heute nicht einfach. Viele Freundinnen aus meinem Bekanntenkreis sind einsam und suchen einen Partner. Jeder sucht die Liebe, doch keiner kann sich finden. Niemand möchte mehr etwas riskieren oder tiefer in die Materie reinschauen. Alles schmorrt an der Oberfläche – da fühlt man so eine Lebenssituation nach und hat sofort eine Inspiration. Auch gibt es einen besonderen Menschen in meinem Leben, der mich immer wieder inspiriert, doch den verrate ich nicht. Auch das Weltgeschehen ist so brutal geworden. Als Künstler kann man heutzutage einfach ein Thema finden, weil man an jeder Ecke etwas entdecken kann, wo es sich lohnt einen Song zu schreiben. Aber am schönsten sind Songs, wo echte, authentische Gefühle eine Rolle spielen. Das hören die Zuhörer sofort und geben gleich ein Feedback dazu.

Anfang November erscheint Mari A’s neue Single „Can’t breathe“.