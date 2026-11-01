Neuer Fahrplan ab 13. Dezember: Um 3:59 Uhr startet der neue Frühzug ab Wien Hauptbahnhof

Ein neuer Frühzug, zusätzliche Abendfahrten und dichtere Verbindungen: Ab 13. Dezember ändert sich der Bahnfahrplan rund um Wien. Für manche könnte dadurch ein bisher schwieriger Arbeitsweg machbar werden. Entscheidend sind allerdings auch die Anschlüsse.

Um 3:59 Uhr schlafen viele Menschen noch. Andere müssen längst unterwegs sein, damit sie rechtzeitig zum Dienst kommen. Genau zu dieser Uhrzeit soll künftig ein zusätzlicher Zug den Wiener Hauptbahnhof verlassen: Der neue REX1 fährt über Meidling nach Wiener Neustadt und kommt dort um 4:49 Uhr an.

Ein Frühzug für Wege außerhalb der üblichen Bürozeiten

Die neue Verbindung ist im angekündigten Fahrplan als werktägliches Angebot vorgesehen. Sie fährt von Wien Richtung Wiener Neustadt. Wer in die Gegenrichtung pendelt, braucht deshalb einen eigenen Verbindungscheck. Auch die konkreten Verkehrstage sollten Fahrgäste für ihren Dienstplan prüfen.

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Der Zug ist Teil des Fahrplanwechsels am 13. Dezember 2026. Obwohl das neue Angebot „Fahrplan 2027“ heißt, beginnt es bereits vor Weihnachten. Vorgestellt wurden die Änderungen am 28. Oktober vom Verkehrsverbund Ost-Region.

Für Beschäftigte mit sehr frühem Arbeitsbeginn kann eine zusätzliche Verbindung eine wichtige Lücke schließen. Ob sie tatsächlich das Auto ersetzt, entscheidet sich aber auf dem gesamten Weg von der Wohnung bis zum Arbeitsplatz.

Elf Minuten können zu wenig sein

Ein Beispiel zeigt, worauf es ankommt: Wer um 5 Uhr Dienstbeginn hat und um 4:49 Uhr in Wiener Neustadt aussteigt, hat elf Minuten bis zum Arbeitsbeginn. Liegt der Arbeitsplatz weiter vom Bahnhof entfernt oder ist ein Bus nötig, kann das knapp werden. Auch Zeit zum Umziehen muss gegebenenfalls hinein passen.

Genauso wichtig ist der Weg zum Zug: Wie erreicht man den Wiener Hauptbahnhof vor 3:59 Uhr? Eine gute Bahnverbindung hilft erst dann vollständig, wenn auch der Zubringer passt. Für regelmäßige Frühdienste lohnt deshalb eine Suche nach der gewünschten Ankunftszeit an der tatsächlichen Zieladresse.

Beim Flughafenverkehr steckt die Neuerung im Detail

Auch der REX7 wird ausgebaut. Er fährt künftig täglich und ganztägig halbstündlich bis Fischamend. Wer daraus einen völlig neuen Halbstundentakt zwischen Wien und dem Flughafen ableitet, liegt allerdings falsch: Dort besteht dieses Angebot bereits. Die durchgehende Verdichtung betrifft insbesondere den Abschnitt zwischen Flughafen und Fischamend.

In den Wochenendnächten übernimmt der REX7 außerdem die Nacht-S-Bahn-Funktion von der S7. Wer bisher nach einer vertrauten Liniennummer gesucht hat, sollte die Verbindung für den konkreten Reisetag neu abfragen.

Mehr Auswahl am Abend und im Umland

Zwischen Wien und Bratislava ergänzt ein weiteres Zugpaar den Abendfahrplan. Neu ist eine Abfahrt am Wiener Hauptbahnhof um 21:14 Uhr, mit Ankunft in Bratislava hlavná stanica um 22:10 Uhr. In der Gegenrichtung fährt der zusätzliche REX8 um 21:50 Uhr ab und erreicht Wien um 22:46 Uhr.

Auf der Pottendorfer Linie kommen vier Zugpaare hinzu. Für Ebenfurth und Ebreichsdorf ist morgens Richtung Wien von 5 bis 9 Uhr ein Halbstundentakt angekündigt. Nachmittags gilt dieser auf der REX6-Achse von Wien Richtung Burgenland von 13:30 bis 19:30 Uhr. Verstärkerzüge halten zusätzlich in Pottendorf-Landegg.

Für Pendler aus dem Mittelburgenland kommt eine weitere konkrete Verbindung dazu: Deutschkreutz ab 5:41 Uhr, Wien Hauptbahnhof an 7:09 Uhr. Die angekündigte Fahrzeit beträgt damit 88 Minuten. Maßgeblich für den eigenen Arbeitsweg bleiben die Verkehrstage und die Weiterfahrt innerhalb Wiens.

Den neuen Fahrplan kannst du schon jetzt prüfen

Die neuen Daten sind laut VOR bereits in der AnachB-App und der Online-Verbindungssuche verfügbar. Wichtig ist, einen Reisetag ab 13. Dezember auszuwählen. Mit einem Novemberdatum erscheint noch das bisherige Angebot.

Für einen verlässlichen Vergleich solltest du diese Punkte prüfen:

• Wohn- und Zieladresse eingeben, nicht nur die beiden Bahnhöfe.

• Bei Frühdienst nach der nötigen Ankunftszeit suchen.

• Hin- und Rückfahrt getrennt planen.

• Arbeitstage, Samstag sowie Sonn- und Feiertage einzeln vergleichen.

• Umstiege, Fußwege und aktuelle Verkehrsmeldungen berücksichtigen.

Beim Kostenvergleich gilt ein anderer Stichtag: Zum 1. Jänner 2027 ist eine durchschnittliche VOR-Tarifanpassung um 3,4 Prozent angekündigt. Nicht jedes Ticket steigt exakt um diesen Prozentsatz. Wer wegen der neuen Verbindungen häufiger Bahn fahren möchte, sollte daher auch prüfen, welches Ticket für den gesamten Weg passt.