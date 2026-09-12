Neuer Rekord: Neunjähriger bezwingt Europas höchsten Gipfel

Ein Neunjähriger, ein Gipfel auf fast 5.000 Metern – und eine Leistung, die es so noch nie gegeben hat.

Am 4. September hat der neunjährige Lelio Massimo di Roccasecca aus Rom gemeinsam mit seinem Vater Valerio Massimo den Mont Blanc bezwungen – und damit Geschichte geschrieben. Der 4.807 Meter hohe Gipfel, der höchste der Alpen, war das Ziel einer Bergtour, die nun als Rekordleistung in die Bücher eingeht.

Jüngster Gipfelstürmer

Nach Angaben der Familie ist Lelio der jüngste Mensch, der den Mont Blanc jemals aus eigener Kraft erreicht hat. Antoine Rattin, der Hüttenwirt der rund 1.000 Meter tiefer gelegenen Goûter-Hütte, bestätigte diese außergewöhnliche Leistung. Dort wurde die erfolgreiche Besteigung auch gefeiert. Lelio selbst fasste den Moment am Gipfel in Worte: „Es ist unglaublich, diese Welt unter meinen Füßen zu sehen – die Berge von drei Ländern: Italien, Frankreich und der Schweiz.“

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Als bisheriger Rekordhalter für die jüngste Besteigung des Mont Blanc gilt der britische Junge Asher Silver, der den Gipfel im Jahr 2009 im Alter von zehn Jahren erreichte.

Leidenschaft statt Druck

Sein Vater Valerio habe ihn zu keinem Zeitpunkt unter Druck gesetzt oder zum Bergsteigen angehalten – die Begeisterung für die Berge sei bei Lelio ganz von selbst entstanden. „Es geht uns nicht um den Rekord. Lelio liebt einfach die Berge“, betonte Valerio Massimo. Die Familie, die in Chamonix-Mont-Blanc ein Haus besitzt, ist regelmäßig in den Bergen unterwegs. Lelio begann bereits im Alter von drei Jahren mit dem Klettern; mit fünf Jahren stand er erstmals auf dem Gran Sasso, dem höchsten Gipfel des Apennins.