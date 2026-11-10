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Gehaltsvergleich

Neues EU-Gehaltsranking: Österreich lässt Deutschland hinter sich

Neues EU-Gehaltsranking: Österreich lässt Deutschland hinter sich
Symbolbild FOTO: iStockphoto
1 Min. Lesezeit |

Nur vier EU-Staaten zahlen besser als Österreich. Beim Tempo des Gehaltsplus legt der EU-Schnitt allerdings sogar stärker zu.

Laut Eurostat reicht ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 60.727 Euro Österreich im Jahr 2025 für Rang fünf innerhalb der EU. Verglichen mit 2024 bedeutet das ein Plus von 3,5 Prozent.

Spitzenreiter im Ranking

Angeführt wird die Liste von Luxemburg mit 85.609 Euro. Dahinter reihen sich Dänemark mit 73.500 Euro, Irland mit 64.387 Euro und Belgien mit 61.984 Euro ein. Auf Platz fünf folgt Österreich mit 60.727 Euro. In Deutschland liegt das durchschnittliche Gehalt bei 56.360 Euro.

Vor Österreich befinden sich demnach Luxemburg, Dänemark, Irland und Belgien. Darunter rangieren Finnland mit 50.960 Euro, Schweden mit 49.622 Euro, Frankreich mit 44.734 Euro und Italien mit 34.213 Euro.

Am unteren Ende der Skala finden sich Bulgarien mit 16.201 Euro, Griechenland mit 18.772 Euro, Ungarn mit 20.138 Euro und Rumänien mit 20.818 Euro.

Gehaltsentwicklung

Das heimische Durchschnittsgehalt kletterte von 58.663 Euro im Jahr 2024 auf 60.727 Euro im Jahr 2025, das entspricht einem Zuwachs von 3,5 Prozent.

Der Schnitt der gesamten EU stieg um 4,3 Prozent und beträgt nun 41.464 Euro brutto pro Jahr.

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