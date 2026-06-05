Neues EU-System sorgt für Grenzchaos auf dem Balkan

Ein neues EU-Zollsystem, eine unvorbereitete Grenze – und Tausende Fahrer stecken seit Tagen fest. Der Stau hat längst System.

An den Grenzübergängen zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien hat sich der Verkehr in den vergangenen Tagen zu einem handfesten Chaos entwickelt. Kilometerlange LKW-Kolonnen blockieren die Übergänge, Fahrer harren seit Tagen in ihren Kabinen aus – erschöpft, ohne Versorgung, ohne Perspektive auf Besserung.

Auslöser ist die Einführung des neuen EU-Zollsystems NCTS 6 (digitales Zolltransit-System), das Kroatien seit Sonntag, 18 Uhr, in Betrieb genommen hat. Das Problem: Das System wurde offenbar nicht ausreichend getestet, bevor es scharf geschaltet wurde. An den Übergängen Gradiška und Izačić steht der Verkehr seither vollständig still. In Gradina und Velika Kladuša passiert im Schnitt alle eineinhalb Stunden ein einziger LKW die Grenze.

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Stimmen aus der Branche

Nikola Grbic, Vorsitzender des Transportunternehmerverbands der Republika Srpska, findet dafür deutliche Worte: „So etwas gibt es nicht einmal in Guinea-Bissau. Ich fahre seit Jahren nach Albanien – dort ist in fünf Minuten alles erledigt, rund um die Uhr. Ich schicke die Papiere per E-Mail aus Banja Luka, komme an der albanischen Grenze an, und alles ist bereits fertig. Was läuft hier in Bosnien-Herzegowina falsch? Man sagt, es fehlt an Personal, die Fahrer laufen davon, die Wirtschaft geht den Bach runter – gibt es in diesen Institutionen irgendjemanden mit Verstand, der mit der EU verhandelt und endlich etwas unternimmt?“

Sein Kollege Igor Beben, Vorsitzender des Straßentransportunternehmerverbands der Republika Srpska, schildert die operative Lage: „Die Fahrer sitzen seit Sonntag in ihren Fahrzeugen. Wir haben bereits Schichten organisiert und Ablösen losgeschickt, damit jemand bereit ist, sobald sich die Kolonne wieder bewegt. Die wirtschaftlichen Schäden werden enorm sein – für die Unternehmen und für uns als Transportunternehmer. Wir wissen schlicht nicht mehr, was wir unseren Fahrern noch sagen sollen.“

Besonders bitter: Der neue Grenzübergang in Bosanska Gradiška, über dessen Eröffnung sich die Branche noch gefreut hatte, entpuppt sich als infrastrukturelle Zumutung. Grbic beschreibt die Zustände unverblümt: „Keine Sanitäranlagen, kein warmes Wasser, keine Toilette. Man kann sich nicht einmal einen Kaffee oder einen Saft kaufen. Die Leute warten seit 27 Stunden dort, haben sich keinen Meter bewegt – und niemand kommt, um zu erklären, was los ist, oder wenigstens eine Flasche Wasser zu bringen. Das ist in Brod, in Izačić, an jedem Übergang nach Kroatien dasselbe Bild.“

Fehlende Koordination

Hintergrund der Misere ist die schrittweise Modernisierung des EU-Zollrahmens, zu der auch verschärfte Ein- und Ausreisekontrollen gehören. Für Nicht-EU-Länder wie Bosnien-Herzegowina bedeutet das, dass jede Systemumstellung an den kroatischen Außengrenzen unmittelbare Konsequenzen für den grenzüberschreitenden Güterverkehr hat – ohne dass die betroffene Seite nennenswerten Einfluss auf Einführungszeitpunkt oder Testphase hätte.

Die Kritik der Transportunternehmer richtet sich dementsprechend sowohl an die heimischen Institutionen als auch an die EU: zu wenig Vorbereitung, zu wenig Koordination, zu wenig Rücksicht auf die wirtschaftliche Realität an der Grenze.